بإطلالة جريئة.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسما شريف منير بأطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاخضر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وأشادت أسما بمسلسل البحث عن علا، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "تقيمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقيمي ليه هو إحساسي ک ست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه و كل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وأضافت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة اوصفها و لما شفت انا عديت ب ایه اخدت كم طاقة و كأني اول مرة اعرف حجم اللي عديت بيه فا ثقتي في نفسي رجعتلي اقوي من الأول، عشان كنت ملهية في احداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم.. قوتي پشكرك يا هند صبري وسوسن بدر، و كل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".