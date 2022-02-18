وظائف القوى العاملة والأوقاف| 5521 فرصة متاحة حتى أول فبراير براتب 9000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، ووزارة الأوقاف عن توفير عدد كبير من الوظائف للشباب الباحثين عن العمل، بإجمالي 5521 فرصة عمل متاحة في كلتا الوزارتين، بواقع 3521 فرصة تابعة لوزارة القوى العاملة، و 2000 وظيفة تابعة لوزارة الأوقاف.

وفي نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوى العاملة بشكل نصف شهري، أعلنت عن توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في 68 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

وتناولت النشرة أيضا، عدد 991 فرصة عمل، لوظائف لم يتم شغلها في يناير 2022، ليصبح إجمالي فرصة العمل المتوفر 3521 فرصة، والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

المحافظات التي بها فرص عمل

تتوفر وظائف القوى العاملة في 13 محافظة هي كالتالي:

"القاهرة، الشرقية، القليوبية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد، السويس، دمياط، الإسماعيلية والفيوم".

فرص العمل بالقاهرة

- 100 عضو فريق براتب 2750 جنيه

- 20 كاشير، و20 مساعد شيف براتب 3950 جنيها

- 10 كابتن صالة رياضية.

فرص العمل بالشرقية

24 مهندس كهرباء وسلامة وصحة مهنية وقوي ميكانيكية براتب 9 آلاف جنيه، و 2 مهندس مدني وإنتاج، و 2 مهندس معالجة مياة، و4 كيميائي، و2 طبيب بيطري، ومحاسبة، وأخصائي موارد بشرية، و5 صيدلي رقابة، و5 صيدلي إنتاج، و15 مسئول إئتمان، مراجع حسابات، وصراف، ومدخل بيانات، وموظف مبيعات، و5 أخصائى جودة، و 846 عامل إنتاج، و25 مساعد إنتاج، و41 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية، وفنى HVAC، و4 فنى معالجة مياه، و 10 عاملة كونترول، و 5 فنى إنتاج، و 85 عامل مخازن، و 15 فرد أمن، و 20 عامل حياكة، و 10 عمال تعبئة وتغليف، و 11 سائق درجة أولي وثانية، و 26 فنى تجميع سيارات، و 5 فنى رش، و 30 نساج بلاستيك، و 20 ترزي شكائر بلاستيك، و 10 عمال خدمات، و 2 أمين مخازن، و 2 سكرتارية، و 2 خدمة عملاء، ومسئول مشتريات، وسائق كلارك، وعامل بوفيه، و4 فنى دهان ولحام وبرادة، وعامل زراعي.

فرص العمل في دمياط والسويس والإسماعيلة

10 مندوب مبيعات، و 30 حداد وبراد براتب 4500 جنيه، و 4 فنى مواتير، و 4 فنى لحام كهرباء، و 4 فني ميكانيكا معدات.

وفي الإسماعيلية مطلوب: 3 مدير قسم تعبئة، و 50 خياط (أورليه – اوفر – سنجر)، و 10 مراقب جودة، و 10 عمال مكواة، و 20 عامل فرد وقص وترقيم، و 10 فنى طباعة وتطريز، و10 مشرف خط إنتاج، ومدخل بيانات ومنسق مشروعات و 10 عمال تشطيب، و 10 عمال تعبئة، و 5 عمال انتاج، و عامل بوفيه ، و فنى صيانة ميكانيكا .

فرص العمل في القليوبية

وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 5 مندوب مبيعات، وأخصائي تسويق، و3 مراقب جودة، و 15 فنى تجميع أجهزة منزلية، و 4 فني صيانة أجهزة منزلية، و 5 فني مكبس.

فرص العمل في الفيوم والوادي الجديد

وفي الفيوم والوادي الجديد مطلوب: 50 شيف مطاعم، و 50 ويتر، و 2 عاملة لشركة طيور، و 2 عمال مطعم، و 2 عمال لشركة منظفات .

فرص العمل في الدقهلية

وفى الدقهلية: 5 مدير فرع، و4 نائب مدير، و6 مشرف مبيعات، و 15 صراف، و 40 ممثل بيع، و 3 آمين مخزن، و 15 فرد أمن، و 20 عامل مخزن، و 5 عمال خدمات، و 4 سائق رخصة أولى.

فرص العمل في البحيرة والغربية

تمثلت فرص العمل في البحيرة في: 8 معلم لغة (إنجليزية - ألمانية - فرنسية ) ، و 8 معلم رياضيات وعلوم لغات، و 2 معلم حاسب آلي، و 9 تمريض عناية فائقة وأطفال وعمليات، و6 تمريض طوارئ ، و 30 مسئول تمويل، و 80 فرد أمن، و 3 مدخل بيانات، و 3 مسئول خدمة عملاء، و 3 مسئول ملفات، و 6 متابع ميداني، و 7 خدمات معاونة، و 2 أمين مخزن.

أما في الغربية الوظائف المتوفرة هي: 5 معاون فريق، و 2 محاسب، وأمين مخزن، و 2 صراف، و 20 بائعا، و 10 عمال لشركة، و18 عامل نظافة وبوفيه .

فرص العمل في أسيوط والبحر الأحمر

وفي أسيوط مطلوب: 5 صيدلي، و 5 مساعد صيدلي، ونائب مدير فرع، و 203 أفراد أمن، و 15 أخصائي قروض، و 5 كاشير، و 3 موظف ممر، و 2 خدمة عملاء، و 2 أمين مخزن، و 5 ويتر، و 2 استيور، و43 عامل عادي، و 2 ميكانيكي، و 2 كهربائي، و 15 نساج، و 15 عامل تعبئة وتغليف .

أما في البحر الأحمر الوظائف المتوفرة هي: 5 مساعد رئيس صف، و 13 مضيفا، و 9 مساعد مضيف، و 13 طباخ أول، و 5 طباخ ثاني، و 20 عامل تجهيز وتحضير، و 16 مشرف غرف، مشرف أدوار، ومنقذ بحري، و 2 عامل كافتيريا العاملين، و 9 عمال زراعة، وفنى بلاط، و 50 عامل إنتاج، و 30 عامل نظافة.

طريقة التقديم لوظائف القوى العاملة

ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة؛ للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وظائف وزارة الأوقاف

وعن وظائف وزارة الأوقاف، فقد افتتحت بوابة الوظائف الحكومية، الثلاثاء الماضي، رابط التقديم، والذي يستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتضم 1000 إمام و1000 موظف مسجد.

شروط وظائف وزارة الأوقاف

- أن يكون لدى المتقدم مؤهل أكاديمي عالي مناسب للوظيفة التي يتقدم لها.

- تصنيف عام مرتفع

- الالتزام بقوانين العمل وحسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم بصحة جيدة.

- أنهى خدمته العسكرية أو حصل على شهادة إعفاء.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة ولا يقل عن 30 سنة.

شروط وظيفة إمام مسجد

- أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.

- يجب حصول المتقدم على مؤهل عال أزهري مناسب.

- ان يكون التقرير التراكمي جيد فيما أعلى.

شروط توظيف عمال المساجد بنظام التقاعد

- أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 سنة.

- مؤهل دون المتوسط "إعداد العام – إعداد الأزهر".

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من تقرير الحالة الجنائية ساري المفعول موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية.

- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة".

- الصورة المؤهلة.

متطلبات التقديم علي وظائف وزارة الاوقاف

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية و مرسلة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة من شهادة عمل الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة تأهيل "بطاقة خدمات متكاملة في حالة الإعاقة".

- صورة المؤهل الدراسي.