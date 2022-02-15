وزارة الأوقاف.. كيفية التقديم لوظائف الأئمة والعمال بالتفصيل

وزارة الأوقاف هي الكلمة الأشهر الآن على محركات البحث بعد فتح التقديم لوظائف وزارة الأوقاف، حيث تم الإعلان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف الأوقاف 2022 عبارة عن 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل مسجد، بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف الأوقاف 2022

ويشترط في المتقدمين في وظائف وزارة الأوقاف 2022 في فئة 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس توافر الشروط التالية :

مسابقات وظائف الأوقاف

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا

- مؤهل عال أزهري مناسب .

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

ثانيًا: 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

عامل مسجد بوزارة الأوقاف



- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

تقديم وظائف وزارة الأوقاف



ويتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي من هنا ويتم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022 حتى 2/ 3/ 2022 مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.