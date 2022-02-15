عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف.. كيفية التقديم لوظائف الأئمة والعمال بالتفصيل

وظائف وزارة الأوقاف
وظائف وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف هي الكلمة الأشهر الآن على محركات البحث بعد فتح التقديم لوظائف وزارة الأوقاف، حيث تم الإعلان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف الأوقاف 2022 عبارة عن 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل مسجد، بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية.

 

وظائف الأوقاف 2022

ويشترط في المتقدمين في وظائف وزارة الأوقاف 2022 في فئة 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس توافر الشروط التالية :

مسابقات وظائف الأوقاف

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا 
- مؤهل عال أزهري مناسب . 
- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) . 
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . 
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . 
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . 
- صورة المؤهل .
- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

ثانيًا: 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .
- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) . 
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان). 

عامل مسجد بوزارة الأوقاف
 

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . 
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . 
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .
- صورة المؤهل .

تقديم وظائف وزارة الأوقاف
 

ويتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي من هنا ويتم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022 حتى 2/ 3/ 2022 مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث سير بمصر الجديدة.. تفاصيل

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. الاتحاد السوداني يؤجل مباراة الهلال استعدادا لـ الأهلي

البيت الأبيض: دمج الشركات الدفاعية خطر يهدد الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي

هل الزوج له عدة طلاق أو وفاة مثل الزوجة؟.. الافتاء تفند الحالات

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ملك البحرين وقائد الأسطول الخامس.. فيديو

مصادرة مستلزمات طبية مجهولة.. القانون يواجه غش الدواء بعقوبة رادعة

أفضل طرق لحذف الملفات والصور من Google Drive جوجل درايف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ