أبرحها ضربا وأكلا الحمام.. كواليس واقعة عروس الإسماعيلية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لاعتداء عريس على عروسته بالضرب، أثناء الزفة بالسيارة.

شاهد الفيديو:



ويظهر بمقطع الفيديو العروس بعد اعتداء عريسها عليها وسقوطها على الأرض واستدعاء الشرطة.

عروسة اسماعلية



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ إلى شرطة النجدة باعتداء عريس علي عروسه بعد خروجها من مركز التجميل بنطاق حي أول خلال الزفة.

وفوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فيه العريس والعروسة أثناء تناولهم الحمام والعشاء في شقتهم.

وأكد والد العريس أن العريس والعروسة أبناء عم، وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبا عنها على الأرض ونفي تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الإهانة، كما ذكر البعض.

وذكر أهل العريس أن العروسين بينهما قصة حب عمرها 13 عاما.