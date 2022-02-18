جامعة كفر الشيخ تنهي استعدادات الفصل الدراسي الثاني

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات و خطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.



وأوضح د. دسوقي أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيراً علي الطلاب.



وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة.



ووجه د. دسوقي بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.



وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ علي وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.



وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.



وأضاف «عبد العال» بأنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه في إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التي تليق بالجامعة، مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.