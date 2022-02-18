عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنهي استعدادات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات و خطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

جامعة الطفل بكفر الشيخ تواصل فعالياتها بمحاضرات عن ريادة الأعمال وعلم المصريات

جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقي الأول للأسر الطلابية في الدلتا.. صور


وأوضح د. دسوقي أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيراً علي الطلاب.


وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة.


ووجه د. دسوقي بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.


وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ علي وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.


وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.
 

وأضاف «عبد العال» بأنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.
وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه في إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التي تليق بالجامعة، مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.

العيادات الخارجية كفر الشيخ كفرالشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة كفرالشيخ جامعة كفرالشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل

موضوعات متعلقة

جامعة الطفل بكفر الشيخ تواصل فعالياتها بمحاضرات عن ريادة الأعمال وعلم المصريات

"إعلام النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن ترميم وتجديد مسجد أبوغنام بمدينة بيلا.. الأحد

عقب خسارة الفريق من الصيد.. المدير الفني لفريق كفر الشيخ: خصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب

«مستقبل وطن» يختتم مسابقة أوائل الطلبة بكفر الشيخ.. صور

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يواصل فحص شكاوى المواطنين ومطالبهم.. صور

ضبط 7 آلاف وحدة زريعة بوري وتسليمها للثروة السمكية بكفر الشيخ.. صور

رفع 1970 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: لن نسمح بعودة التعديات على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

الشيطان هو من أمرني.. أم تقطع رأس أبنها وكلبها

الاحتلال يزعم إحباط تهريب 50 مسدسا بالقرب من الحدود الأردنية

زراعة النواب: دراسات مشتركة بين البرلمان والحكومة لتحرير سعر الأسمدة

ضبط هواتف آيفون وساعات وشيش ومستحضرات تجميل مهربة في المطار

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل

232 مباراة.. مكرم الحزقي يكشف أبرز أرقام محمد صلاح بقميص ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ