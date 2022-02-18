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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الطفل بكفر الشيخ تواصل فعالياتها بمحاضرات عن ريادة الأعمال وعلم المصريات

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تواصل الجامعة تنفيذ البرنامج الدراسي بجامعة الطفل، لطلاب المراحل الرابعة والخامسة بزيارة كليتي التجارة والآداب.


وفي كلية التجارة استقبلت الدكتور شيرين أبو وردة عميد الكلية الأطفال لتعريفهم بالكلية وأهميتها في الواقع العملي ما تمثله كلية التجارة لهم.

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وألقى الدكتور محمد عبد القادر والمدرس المساعد محمد عمران محاضرة عن ريادة الأعمال طلاب جامعة الطفل، كما تم التعريف بكلية التجارة وأقسامها وبرامجها ومميزاتها وأهميتها في الدراسة.


وأكد عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري حرص إدارة الكلية واهتمامها ببرامج جامعة الطفل وتقديم كافة سبل الدعم إيماناً بأهمية دورها المؤثر في تشكيل عقول النشء، مضيفاً بأنه سيتم تعريف الأطفال بأقسام الكلية المختلفة وعرض نماذج لخريجيها.

 

كما ألقى الدكتور أحمد سليم محاضرة عن المصريات وتهدف المحاضرة إلى تعريف ماهية علم المصريات، الذي يُعد أحد فروع علم التاريخ، ويختص بدراسة تاريخ وحضارة مصر القديمة.


وأوضحت منسق جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ الدكتور أميره عكاشة بأن الدراسة بجامعة الطفل في الإجازات والعطلات الرسمية، وسيتم منح الموهوبين منح بالجامعات المختلفة ومدارس الموهوبين، بالإضافة إلى المؤسسات العلمية الحديثة.

 

وقالت إن جامعة الطفل تمنح مزايا لكل الخريجين وحوافز لأوائل الخريجين على مستوى كل جامعة وعلي المستوى القومي لبرنامج جامعة الطفل وهي شهادة التخرج (لكل الخريجين) معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة مالية للأول على كل جامعة ودرع جامعة الطفل وجائزة مالية ودرع جامعة الطفل للأول على مستوى كل الجامعات ورحلة مدعومة بالكامل إلى إحدى جامعات الطفل العالمية

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