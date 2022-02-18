خسائر مادية وبدون إصابات .. السيطرة علي حريق بشقة في الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب بمنزل بالشارع التجاري دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان بلاغا ورد لشبكة طوارئ الإسماعيلية من عمليات النجدة عن نشوب حريق بمنزل بالشارع البحري وتقاطع شارع المستشفى.



تم توجيه إدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ.



تم إخطار طوارئ الغاز، و التحكم الإقليمي للكهرباء، ومرفق الإسعاف وحي ثاني

وبالمتابعة مع إدارة الحماية المدنية أفادت بأن الحريق نشب بشقة بالدور الثاني بعقار رقم ٧٤ تقاطع شارعي البحري والمستشفي دائرة حي ثان ملك المواطن محمود ف م.



من جهتها أفادت المصادر، أنه تم الاخماد والسيطرة دون حدوث خسائر بالأرواح أو سقوط مصابين.

فيما أسفر الحادث عن بعض الخسائر المادية وهي عبارة عن تليفزيون+ ثلاجة.