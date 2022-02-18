عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

الطفل حيدر ضحية بئر
الطفل حيدر ضحية بئر أفغانستان

لم يعرفا بعضهما يومًا، ولم يتقابلا، لكن جمعهما مصير واحد، ونهاية واحدة، بسقوط كليهما فى بئر عميقة، يبكيان فى الظلام وحدهما، يستغيثان لعل أحدا ينقذهما، ولا يملك الأهل سوى البكاء وطلب المساعدة.

حيدر ووالده

بتفاصيل شبه متطابقة، تكررت مأساة الطفل المغربي الراحل ريان في أفغانستان، حيث تكثفت الجهود في محاولة لإنقاذ الطفل حيدر الذي سقط في بئر، لتجنيبه مصير الطفل المغربي، إلا أن القدر خط النهاية أسرع من محاولات إنقاذه.

txt

"ريان" الأفغاني.. وفاة الطفل "حيدر" بعد 3 أيام من السقوط في بئر

txt

من ريان لـ حيدر.. احتجاز طفل جديد في بئر بأفغانستان

سقوط حيدر

ووقع الطفل حيدر "5 أعوام" في بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوبي أفغانستان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعملية الإنقاذ ضمن هاشتاج انقذوا حيدر.

وقالت وكالة (pajhwok) الإخبارية الأفغانية إن المحاولات المتتالية فشلت في الوصول إلى الطفل، حتى ليل الخميس والجمعة.

txt

الأيام الخمسة لـ ريان..شاهد عيان يروي اللحظات الأخيرة في حياة طفل البئر

txt

ماذا ترك ريان لأسرته بعد وفاته؟.. هديا المحبين تحاصر أسرة الطفل المغربي

مأساة حيدر

سقط حيدر في البئر، الأربعاء الماضي، وانطلقت جهود الإنقاذ دون جدوى، في سيناريو يشبه قصة الطفل المغربي ريان.

الطفل ريان

وقال مسؤول محلي في زابل للوكالة الأفغانية، إن عملية الحفر تسير ببطء، بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، حيث استعانت الولاية بمعدات حفر من ولاية قندهار المجاورة، لكنها لم تحدث فرقا كبيرا في عملية الإنقاذ.

وأضاف المسؤول، إن حالة الطفل خطيرة لأنه توقف عن البكاء وربما يكون قد نام، حيث علق الطفل على بعد متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا، فيما أكد سكان أن الطفل في وضع خطير، بسبب نقص المعدات المتطورة.

حديث السوشيال ميديا

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح أن الطفل الأفغاني حيدر يرتدي سترة زرقاء ويجلس عالقاً في قاع البئر، وكتفاه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده.

وتم الحصول على الصور عبر كاميرا أُنزلت بواسطة سلك في التجويف، حيث سمع الطفل يبكي ويتأوّه، وفي مقطع آخر سمع يتحدث مع والده بصوت أبعد.

خطة الإنقاذ

أجرت السلطات المعنية منذ أيام، عمليات حفر مكثفة، لإخراج الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، والقابع في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية  بولاية زابل في جنوب شرق أفغانستان.

وشملت المحاولات إنزال كيس مشدود بحبال ليجلس عليه الطفل، ومن ثم يتم رفعه إلى أعلى، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بسبب الضيق الشديد للبئر، ما دفع وزارة الداخلية الأفغانية إلى الاستعانة بخبراء أجانب، من أجل انتشال الطفل حيا وعدم تكرار مأساة الطفل ريان المغربي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل انتشاله من البئر.

txt

"ريان" الأفغاني.. وفاة الطفل "حيدر" بعد 3 أيام من السقوط في بئر

txt

من ريان لـ حيدر.. احتجاز طفل جديد في بئر بأفغانستان

طالبان: وفاة الطفل حيدر

أعلنت حركة طالبان، الجمعة، عن وصول فرق الحفر والإنقاذ إلى الطفل حيدر، العالق منذ يومين في بئر جنوبي البلاد، لكنهم وجدوه قد فارق الحياة.

وكتب أنس حقاني مستشار وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة عبر تويتر، أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد، إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا"، مشيرا الاى الاعتقاد بأن الطفل حيدر بقي حيا حتى مساء الخميس.

وأضاف: "صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها الحادث أدت إلى تعقيد جهود الإنقاذ".

وذكرت مصادر أفغانية أن تساقط الأحجار أدت إلى عرقلة عملية إنقاذ الطفل حيدر، فيما ذكر حساب مرتبط بطالبان على "تويتر" بأن فريق الإنقاذ وصل إلى الطفل حيدر، بعد 96 ساعة داخل البئر، لكنه كان فارق الحياة.

ريان جديد أفغانستان الطفل حيدر بئر صخري مصير واحد الطفل المغربي الراحل ريان طالبان وفاة الطفل حيدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

مش هنستغرب لو يتهور عليكي ويقتلك..أول تعليق من القومي للمرأة على واقعة عروس الإسماعيلية

قبيل بدء الترم الثاني.. نائب وزير التعليم يوجه رسائل إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

ترشيحاتنا

قاضى قضاة فلسطين: مصر قبلة العالم الإسلامي في كل زمان ومكان

الميكانيكي بيقولك .. أسباب عدم ثبات السيارة على الطريق

الزمالك مطالب بالتركيز.. كارتيرون عن مباراة ساجرادا : اللعب في أنجولا صعب

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

وزيرة التضامن توضح أهم مزايا يتمتع بها الأبناء فى قانون الرعاية البديلة|فيديو

إصابة طفلتين.. الرياح الشديدة في أسيوط تتسبب في سقوط سور سطح منزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

مقطع مرعب.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ