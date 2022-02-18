ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

لم يعرفا بعضهما يومًا، ولم يتقابلا، لكن جمعهما مصير واحد، ونهاية واحدة، بسقوط كليهما فى بئر عميقة، يبكيان فى الظلام وحدهما، يستغيثان لعل أحدا ينقذهما، ولا يملك الأهل سوى البكاء وطلب المساعدة.

حيدر ووالده

بتفاصيل شبه متطابقة، تكررت مأساة الطفل المغربي الراحل ريان في أفغانستان، حيث تكثفت الجهود في محاولة لإنقاذ الطفل حيدر الذي سقط في بئر، لتجنيبه مصير الطفل المغربي، إلا أن القدر خط النهاية أسرع من محاولات إنقاذه.

سقوط حيدر

ووقع الطفل حيدر "5 أعوام" في بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوبي أفغانستان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعملية الإنقاذ ضمن هاشتاج انقذوا حيدر.

وقالت وكالة (pajhwok) الإخبارية الأفغانية إن المحاولات المتتالية فشلت في الوصول إلى الطفل، حتى ليل الخميس والجمعة.

مأساة حيدر

سقط حيدر في البئر، الأربعاء الماضي، وانطلقت جهود الإنقاذ دون جدوى، في سيناريو يشبه قصة الطفل المغربي ريان.

الطفل ريان

وقال مسؤول محلي في زابل للوكالة الأفغانية، إن عملية الحفر تسير ببطء، بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، حيث استعانت الولاية بمعدات حفر من ولاية قندهار المجاورة، لكنها لم تحدث فرقا كبيرا في عملية الإنقاذ.

وأضاف المسؤول، إن حالة الطفل خطيرة لأنه توقف عن البكاء وربما يكون قد نام، حيث علق الطفل على بعد متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا، فيما أكد سكان أن الطفل في وضع خطير، بسبب نقص المعدات المتطورة.

حديث السوشيال ميديا

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح أن الطفل الأفغاني حيدر يرتدي سترة زرقاء ويجلس عالقاً في قاع البئر، وكتفاه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده.

وتم الحصول على الصور عبر كاميرا أُنزلت بواسطة سلك في التجويف، حيث سمع الطفل يبكي ويتأوّه، وفي مقطع آخر سمع يتحدث مع والده بصوت أبعد.

خطة الإنقاذ

أجرت السلطات المعنية منذ أيام، عمليات حفر مكثفة، لإخراج الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، والقابع في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بولاية زابل في جنوب شرق أفغانستان.

وشملت المحاولات إنزال كيس مشدود بحبال ليجلس عليه الطفل، ومن ثم يتم رفعه إلى أعلى، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بسبب الضيق الشديد للبئر، ما دفع وزارة الداخلية الأفغانية إلى الاستعانة بخبراء أجانب، من أجل انتشال الطفل حيا وعدم تكرار مأساة الطفل ريان المغربي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل انتشاله من البئر.

طالبان: وفاة الطفل حيدر

أعلنت حركة طالبان، الجمعة، عن وصول فرق الحفر والإنقاذ إلى الطفل حيدر، العالق منذ يومين في بئر جنوبي البلاد، لكنهم وجدوه قد فارق الحياة.

وكتب أنس حقاني مستشار وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة عبر تويتر، أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد، إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا"، مشيرا الاى الاعتقاد بأن الطفل حيدر بقي حيا حتى مساء الخميس.

وأضاف: "صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها الحادث أدت إلى تعقيد جهود الإنقاذ".

وذكرت مصادر أفغانية أن تساقط الأحجار أدت إلى عرقلة عملية إنقاذ الطفل حيدر، فيما ذكر حساب مرتبط بطالبان على "تويتر" بأن فريق الإنقاذ وصل إلى الطفل حيدر، بعد 96 ساعة داخل البئر، لكنه كان فارق الحياة.