جامعة عين شمس توضح أساليب وبرامج مشاركتها بالحفل الختامي لفعاليات جامعة الطفل.. وتؤكد: نوفر بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات ودعمها

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

حفل ختامي لفعاليات جامعة الطفل للمرحلتين الرابعة والخامسة

توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات ودعمها

منتخب جامعة عين شمس لكرة الطائرة طالبات يفوز على الألمانية الدولية بدورة الجامعات المصرية

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وبناء جيل سليم في مختلف الجوانب البدنية والفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عددا من المسابقات لطلاب الجامعة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعات في مختلف المجالات، وفي إطار الخطة الموسعة للأنشطة الطلابية التي تشهدها الجامعات المصرية.

وأوضح عبد الله محمد، أن المسابقات تتضمن مجالات الشعر الفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وماراثون جري مسافات مختلفة، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وقال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

وأضاف الطالب عبد الله محمد، أن الأنشطة الطلابية تعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق، مشددًا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.

كما صرح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال استقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

وأشار إلى أن هذه المسابقات هدفها التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب، وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع ، لافتا الي ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية والتي تساعد تنمية تنمية الوعى الفكري والثقافي بعقول الطلاب.

ومن جانبة شهدت جامعة عين شمس الحفل الختامي لفاعليات جامعة الطفل المرحلتين الرابعة والخامسة والتي نظمتها خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢، تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتورة شهيره سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمى ، أ.د. تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات بالجامعة ، الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ونائب مدير ادارة المنح والمشروعات بالجامعة ، والدكتورة رنا الرفاعى ممثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

أكدت الدكتورة نهي الرافعي، منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، أن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع قومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجتمع بالمجال الأكاديمى والعلمى، بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات.

وأضافت منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، أن فكرة جامعة الطفل قد تساهم فى الخروج بأفكار جديدة والتى يمكن استغلالها وتطويرها لتطوير الدولة ككل ، فأى تطور فى أى مادة يبدأ من العلوم الأساسية .

وأعلنت نائب مدير إدارة المنح والمشروعات، أنه خلال المرحلتين الحاليتين تم استضافة 160 طفل وتسعى الجامعة لزيادة الأعداد خلال المراحل القادمة ، مع تقديم برنامج أكثر تنوعًا وثراءً.

وأوضحت الدكتورة نهي الرافعي، أن مبادرة جامعة الطفل تقبل الأطفال من سن 9-14 عام ، للتعرف عن قرب على جميع المجالات التعليمية المختلفة الموجودة بالجامعات ، ويتم تطوير المنهج وتنفيذه من قبل أساتذة الجامعة ، وحاليا يطبق في معظم الجامعات المصرية وحتى الآن مسجل بالجامعة 16 ألف طالب .

وأشارت منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، إلى أنه مشروع تعليمى بدء فى أوروبا وينتشر حاليا فى جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواة المستقبل وأساس التطوير.

وقدمت الدكتورة نهي الرافعي، الشكر لكافة أعضاء فريق العمل الذى ساهم فى نجاح فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، لافتًة إلى أن البرنامج الذى تم وضعه وتنفيذه بجامعة عين شمس والخاص بجامعة الطفل ، تم إعداده بعناية لتحقيق الهدف المراد منه والذى يتواكب مع رؤية أكاديمية البحث العلمى القائمة بالمشروع.

وقدمت الدكتورة نهى الرافعى عرضا عن الفعاليات التى تمت على مدار الأسبوعين، كما كان هناك محاضرة للأستاذة شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي للأهالي والأطفال عن التربية الايجابية ، أيضا قام كورال الأطفال بتقديم عدد من الأغنيات التى لاقت أعجاب الحضور.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية، تسليم الشهادات للأطفال، والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والسادة الحضور.

وقد شهدت فعاليات جامعة الطفل ، بجامعة عين شمس زيارة الأطفال لعدد من الكليات قام فيها السادة العمداء باستقبالهم وتم تنفيذ برنامج حافل من الأنشطة والفاعليات بكليات الجامعة المختلفة قام بتنظيمها منسقو برنامج جامعة الطفل بالكليات.

ومن جانب آخر أعلن الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، استضافة جامعة عين شمس بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ٤٩، وذلك بالملاعب المغطاة برعاية شباب الجامعة و ملاعب كلية الهندسة، مضيفًا أن تقام مباريات كرة اليد بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

وأوضح الطالب عبد الله محمد ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن لعب منتخب كرة الطائرة جامعة عين شمس أمام نظيره لجامعة الألمانية الدولية، وفاز منتخب جامعة عين شمس للكرة الطائرة طالبات على نظيره من الجامعة الألمانية الدولية بنتيجة ٣/صفر ليصعد للدور قبل النهائي ويأتى فوزه منتخب الجامعة للكرة الطائرة اليوم عقب فوزه على نظيره لجامعة الدلتا بنتيجة ٣/صفر.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن استمرار المنافسات في بطولة دورة الجامعات المصرية ال ٤٩ حتى ٢٧ من فبراير الجاري

وأشار عبد الله محمد إلى أن تقام فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٤٩ فى الفترة من ١٢ : ٢٧ من فبراير الجاري فى العاب: الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية والريشة الطائرة وكرة السرعة والجودو، وموضحًا أن ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي كما درب فريق كرة القدم الخماسية أ. مصطفى حسن عثمان، و اشراف د. خديوي محمد و د. علاء شوقي، وقام على تدريب منتخب الجامعة للكرة الطائرة الكابتن ياسر عبد الهادى محمد.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن المباراة أقيمت في جو يسوده الروح الرياضيه و التنافس الشريف بين الطلاب و تم مراعاه التباعد الاجتماعي و اتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمه في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأشاد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الرياضة من متطلبات الروح والعقل، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية داخل نفوس طلاب الجامعة.