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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أمينة السجل المدني السابقة في الغردقة للجنايات بتهمة التزوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر المستشار علاء فرج المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة أمينة السجل المدني السابقة بالغردقة لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة لعدد من المواطنين بالغردقة.

 

كشفت تفاصيل القضية أن أمينة سجل مدني قسم ثان الغردقة تم القاء القبض عليهم بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة باستخدام اختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن.

 

كانت مباحث الأحوال المدنية بالبحر الأحمر ألقت القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و٢ آخرين من خارج السجل المدني بتهمة التزوير، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة ح ع وتعمل أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة بمشاركة سائق تاكسي وعاطل بالتزوير في خطابات الإقامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية وبعد فحص عدد من خطابات الاقامة المرفقة باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي تبين أنها مزورة وموقع عليها من أمينة السجل المدني وتم التحفظ على هذه الخطابات، وتمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر من القبض على المتهم الثاني الهارب وإحالته للنيابة بالإضافة إلى أحد الوسطاء.

 

وكشفت التحريات عن أن إجمالي الخطابات المزورة يترواح ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ خطاب، وأن المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه. وتم تحريز المضبوطات، وإرفاقها في المحضر، وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين حتى تم قرار حبسهم والتجديد لهم ثم اخلاء سبيلهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية.

البحر الأحمر السجل المدني الغردقة الجنايات محل الإقامة التزوير

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