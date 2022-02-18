الفيدرالي الأمريكي يوافق على قرار يحظر على مسئوليه تداول الأسهم والعملات المشفرة

تداولت وكالات أخبار أجنبية أنباء عن موافقة الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة، على قرارات تحظر على مسؤوليه تداول عدد كبير من الأصول بما في ذلك الأسهم والسندات وكذلك العملات المشفرة.

في سياق اخر.. حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيمس بولارد، من خطورة ارتفاع التضخم وعدم القدرة على السيطرة عليه ويصبح أكثر خطورة إذا لم يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة، مضيفا بأنه يمكن أن يخرج التضخم عن نطاق السيطرة في هذه الحالة.

ودعا بولارد إلى زيادة أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بحلول يوليو المقبل في محاولة لوقف ارتفاع مؤشر التضخم والذي ارتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عام ووصل إلى مستوى 7.5% خلال العام الماضي.

وأكد عضو الفيدرالي الأمريكي بأن عام 2022 قد يكون هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد تضخما مرتفعا للغاية. لهذا السبب، بالنظر إلى هذا الوضع، يجب أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع وأكثر قوة مما كنا نتحرك في الظروف الأخرى.

يذكر أن عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، نيل كاشكاري، أكد خلال تصريحات سابقة بأن البنك سيفعل ما هو مطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد مجددا، مضيفا بأن بعض التضخم يجب أن يتلاشى من تلقاء نفسه مع تلاشي التحفيز وتحول الناس إلى شراء الخدمات.

وأشار كاشكاري إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكنه تخفيف الطلب عن طريق رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية، ولكن ذلك لن يعالج قضايا جانب العرض.