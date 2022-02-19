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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور

جيب تكشف النقاب عن جراند
جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L

كشفت شركة جيب عملاقة تصنيع سيارات الدفع الرباعي عن نسختها الجديدة جراند شيروكي L، وذلك للمرة الاولى داخل السوق الاسترالي، حيث سيتم طرحها هناك خلال منتصف العام الجاري 2022، مع اطلالة داخلية مميزة تتسم بالرحابة ذات 7 مقاعد، إلى جانب الهيكل الخارجي المميز من عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور 

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L

 

ستقدم السيارة جراند شيروكي L داخل السوق الاسترالي عبر 3 فئات، حيث تبدأ بالنسخة القياسية Night Eagle، وتحتوي السيارة على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام إدارة الجر، و 6 مكبرات صوتية تصل لـ 19 مكبر صوتي McIntosh High للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى شاشة لعرض المعلومات يبلغ قياسها 10.1 بوصة، وشاشة اخرى اقل قياسًا للطراز الاساسي بقياس 8.4 بوصة.

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور 

بينما ترتكز السيارة جراند شيروكي L على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 20 و 19 بوصة، ذات تصميم هندسي انيق ومتعدد الاضلاع، بالاضافة إلى واجهة امامية تحمل مصابيح تعمل بتقنية LED، إلى جانب مقصورة قيادة تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، ومقاعد كهربائية التحكم قابلة للتدفئة وتقنية التدليك.

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور 

وتستمد السيارة جراند شيروكي L قوتها من محرك 3600 سي سي، سداسي الاسطوانات طراز V6، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 282 حصانا، و 254 رطل قدم اي مايعادل 344 نيوتن/متر من عزم الدوران، على عكس النسخة الامريكية التي زودت بمحرك 290 حصانا، و 348 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور 

ومن المتوقع أن تضم السيارة الموجهة للسوق الاسترالي فيما بعد نظام جراند شيروكي 4XE الهجين، مع قوة قدرها 375 حصانا، 280 كيلوواط / 380 حصانا، و(470 رطل قدم) أي مايعادل  637 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جيب تكشف النقاب عن جراند شيروكي L .. صور 

وتبدأ أسعار السيارة جراند شيروكي L من 82.250 دولارًا أستراليًا، حتى 115.450 دولارًا.

جيب شيروكي جراند شيروكي جراند شيروكي L السيارة جراند شيروكي L

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