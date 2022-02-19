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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

قرد
قرد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشهدًا ساخرًا لـ قرد يدعى «ندور» يرتدي عباءة رمادية اللون.

أثار مقطع فيديو طريف للقرد ندور أثناء ارتدائه عباءة رمادية مصنوعة من الحرير، في الوقت الذي يحاول فيه صاحبه تعليمه الوقوف بداخلها.

كان القرد يتعثر كالأطفال كلما وقف في العباءة مما أثار إعجاب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مظهره.

نشر المقطع أحد مستخدمي تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok وقد تم تداوله على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وزاد من عدد متابعي القرد.

بدا مظهر القرد في مقطع الفيديو لطيفًا أثناء ارتدائه العباءة ومحاولة الوقوف أو المشي بها، مما أثار إعجاب الكثير من المستخدمين بـ "ندور" الشهير.


https://vm.tiktok.com/ZMLMbhWhK/

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