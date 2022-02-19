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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

مصاب كورونا
مصاب كورونا

حقق مريض سرطان تركي رقمًا قياسيًا في أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا، بعدما سجل 78 إصابة بالفيروس خلال 14 شهرًا على التوالي.

 

كان التركي «مظفر كاياسان» عمره 56 عامًا، يعاني من سرطان الدم عندما تم تشخيصه بفيروس كورونا لأول مرة في عام 2020.

 

توالت زيارات مظفر إلى المستشفى بشكل شهري نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وبما أنه لم يتمكن من التخلص من الفيروس لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، فإنه لا يزال غير مؤهل للتلقيح، وفقًا للتقارير.

 

فوفقًا للإرشادات التركية، يتعين على جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا الانتظار حتى الشفاء التام من أجل السماح لهم بالحصول على اللقاح.

 

قال أطبائه بأنه كان مقدرًا له الموت عندما تم تشخيص إصابته بـ كورونا لأول مرة، ولكن بعد 78 اختبارًا إيجابيًا، لا يزال على قيد الحياة وفي حالة معنوية مرتفعة.

 

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك بوست، أمضى مظفر تسعة أشهر في المستشفى وخمسة أشهر أخرى في عزل داخل منزله في اسطنبول.

 

وبسبب الإصابات المتكررة بالفيروس، لم يتمكن مظفر من التواصل مع زوجته أو احتضان ابنه لعدة أشهر، وقال مازحًا: "
أعتقد أنني أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.. فحتى قطة تمر من النافذة يمكن أن تصيبني بالعدوى".

 

وأضاف: "لقد تعافيت، لكن لا يزال لدي بقايا من الفيروس في جسدي، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يجعل جميع اختباراتي إيجابية تقريبا.. فليس لدي مشكلة هنا سوى عدم القدرة على لمس أحبائي.. الأمر صعب جدًا.. لا يمكنني حتى تلقي اللقاح بسبب حالتي".

 

يعتقد الأطباء الآن أن مظفر هو أطول إصابة مستمرة بفيروس كورونا قد تم تسجيلها في تركيا، واقترح بعض الخبراء أن حالته النادرة يمكن أن تكون بسبب ضعف جهاز المناعة نتيجة إصابته بسرطان الدم.

 

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