بـ 5000 جنيه .. زيادة فى اسعار كيا إكسيد فى السوق المصرى

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا داخل السوق المصرى ، عن زيادة جديدة للسيارة طراز إكسيد موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر من الصانع الكورى .

كيا إكسيد موديل 2022

واوضح وكيل كيا فى مصر ان الزيادة السعرية التى وقعت على طراز إكسيد تقدر بـ 5000 جنيه ، للفئتين المطروحين داخل السوق المصرى .

كيا إكسيد موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة كيا إكسيد موديل 2022 ، بطول 4.39 متر والعرض 1.82 متر والارتفاع 1.49 متر ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتقدر باتساع 426 لتر .

كيا إكسيد موديل 2022

وتستمد السيارة كيا إكسيد موديل 2022 ، قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريباً لكل 100 كم.

كيا إكسيد موديل 2022

وتضم السيارة كيا إكسيد موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها ايرباج في الأمام والجانبين وستائر هوائية مع فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني ودعم الفرامل وايموبليزر والتوازن في المرتفعات والمنحدرات ونظام تعزيز اتزان السيارة وغير ذلك من وسائل الأمان التي تشمل مثبت سرعة وكشافات شبورة وحساسات للركن.

وتحتوى السيارة كيا إكسيد على تجهيزات من بينها مصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة .

كيا إكسيد موديل 2022

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة السيارة كيا إكسيد موديل 2022 :

- الفئة الاولى هاي لاين بسعر 379.900 ألف جنيه .

- الفئة الثانية توب لاين 414.900 ألف جنيه .