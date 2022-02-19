بدء الدراسة في مدارس الفترتين بشمال سيناء

بدأت الدراسة اليوم السبت في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين طوال أيام الأسبوع على مستوى محافظة شمال سيناء مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 2021_2022م.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الدراسة في 125 مدرسة، مقيدا بها 12 ألف و261 تلميذا وتلميذة، بالإدارات التعليمية بكل من العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد

وأضاف اكد حمزة رضوان ، أن الدراسة ستنتظم غدا الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 ألف 165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.



جاهزية المدارس

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عنة جاهزية مدارس المحافظة لبدء الفصل الدراسى الثانى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وخارجها وعدم الإختلاط نهائياً حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية ، عدم السماح بالدخول لأى فرد .. سواء للعاملين أو للمتابعين أو للزائرين .. إلا بارتداء الكمامات الوقائية ، تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثانى ، التأكيد على نظافة المدارس من الخارج وذلك بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن .