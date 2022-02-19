أمطار خفيفة تضرب محافظة الإسكندرية.. شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، وسط جو معتم وغيوم، خاصة في منطقة المنتزة.



وعقب سقوط الأمطار بدقائق، بدأت أشعة الشمس في السطوع، وتحول الجو المعتم إلى شمس ساطعة، واختفت الأمطار التي سقطت من الشوارع، وسط انخفاض في درجات الحرارة وحركة شديدة للرياح.

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وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.



وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.