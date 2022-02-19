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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 3.9 درجة.. زلزال يضرب الجزائر

زلزال
زلزال

ضربت هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ولاية جيجل، حسب ما جاء في بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحسب نفس المصدر، سجلت الهزة الأرضية على الساعة 00سا و50د، بلغت 3.9 درجة على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد بـ 4 كم جنوب شرق الميلية ، بولاية جيجل .

وكشفت وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل، أنه تم غلق الطريق الوطني رقم 27 بالموزينية بسبب سقوط الحجارة جراء الهزة الأرضية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي معروف. بالطريق الوطني 27 بالموزينة، وذلك لمعاينة سقوط الصخور والحجارة على الطريق، الذي أدى إلى غلق نصفي للطريق بين الكيفان بالموزينة بلدية سيدي معروف، حيث إن الحادث لم يخلف أي ضحايا، وتم التنسيق مع المصالح الأخرى لإزالتها.

وأشار المصدر إلى أنه على أثر الهزة الأرضية التي ضربت اليوم، السبت، في حدود الساعة 00 و50 د، لم تتلقَ مصالح الحماية المدنية عبر وحداتها المنتشرة عبر الولاية أي نداء طلب نجدة لحد الآن.

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