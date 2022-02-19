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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: بايدن تجاهل أوضاع المدنيين في دونباس خلال كلمته الأخيرة حول أوكرانيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحه الأخير لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على "تليجرام"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الوضع في أوكرانيا، أنه "كان عليه أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود الناتو بشكل خطير".

وأضافت: "الأمر الأفظع هو أنه لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس. كأنه لا يوجد أناس هناك ولا توجد لديهم مشاكل".

وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.

وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا، محذرا روسيا من فرض عقوبات عليها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.

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