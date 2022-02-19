وزير الدفاع الأمريكي: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن اعتقاده بأن خطط روسيا المزعومة لـ "غزو أوكرانيا " ليست خدعة.

وقال أوستن في تصريحات لشبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية: "لا أعتقد أنها خدعة كل ما هو مطلوب لغزو ناجح يقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "لو نقلوا القوات إلى حاميات (سحب القوات)، ما كنا رأينا كل ما نراه في هذه المنطقة ليس فقط الأسلحة العسكرية، ولكن أيضا وسائل الدعم اللوجستي والطبي، والطائرات المقاتلة.. لديهم أشياء مثل الخيام الطبية والأجهزة الطبية والكوادر وغيرها.. لم تكن لترى ذلك إذا كنت ستسحب قواتك.. الهجوم يمكن أن يحدث في وقت قصير".

والجمعة، قال مسؤول عسكري أمريكي إن ما بين 40 و 50 في المئة من القوات الروسية الموجودة قرب الحدود مع أوكرانيا اتخذت ”مواقع هجومية“.

وتخشى الدول الغربية نشوب صراع إذا غزت روسيا أوكرانيا على نطاق لم يحدث في أوروبا على الأقل منذ حربي يوغوسلافيا والشيشان في التسعينيات واللتين أسفرتا عن سقوط مئات القتلى وتشريد الملايين.

وأضاف المسؤول الأمريكي إنه يوجد ما يقرب من 150 ألف جندي روسي على الحدود من بينهم نحو 125 كتيبة تكتيكية.

وقال إن نسبة القوات الموجودة في مواقع هجومية أعلى مما كان معروفا من قبل وتشير إلى أن تلك الوحدات الروسية يمكن أن تهاجم أوكرانيا دون سابق إنذار.

وقالت شركة الصور الأمريكية ماكسار يوم الجمعة إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر روسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب روسيا البيضاء ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه، إنّه ”واثق“ من أنّ بوتين قرّر مهاجمة أوكرانيا.

وأكد بايدن، أن روسيا تحاول اختلاق ”مبرّر كاذب“ لشنّ حرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقب، أو في الأيام المقبلة“ ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وجدد بايدن دعوة موسكو لتغليب لغة الحوار لحل الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري، قائلا إنّ ”الأوان لم يفت“ للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة.