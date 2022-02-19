التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة نقل في الصف

تجري النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في مصرع طفل دهسته سيارة نقل في مدينة الصف، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه.

كان لقي طفل مصرعه في حادث بالصف فتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب باصطدام سيارة نقل بطفل.

وعلي الفور انتقل العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف وتبين مصرع طفل أثر اصطدام سيارة ربع نقل به أعلى كوبري النصف القبلي – قرية الشوبك الشرقي – الصف

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.