قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

الدكتور محمد أبو موسى
الدكتور محمد أبو موسى
أحمد سعيد

قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام للعام 2026م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان. 

يأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

وكانت أعلنت أمانة الجائزة قبل قليل أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2026م، واختارت فضيلة الدكتور محمد محمد أبو موسى؛ لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث قام العلامة أبو موسى بتأليف أكثر من 30 كتابًا، كما قام فضيلته بعقد أكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف  تضمنت تبسيط كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

يذكر أن العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد، انتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر في 252 مجلسًا وذلك بعد 9 سنوات من الشرح، حيث لم يمنعه عن الدرس شاغل بل يمنعه الدرسُ عن كل شاغل.


وجاءت تفاصيل الكتاب كالتالي:

-اسم الكتاب: دلائل الإعجاز

-اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ.

-اسم الشارح: الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- تاريخ أول مجلس في شرح الكتاب: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.

- تاريخ آخر مجلس في شرح الكتاب: الأحد 28 ديسمبر 2025.

- عدد المجالس: 252 مجلسًا

بعد 9 سنوات من العطاء الشيخ محمد أبو موسى يختم شرح كتاب «دلائل الإعجاز»

وشارح الكتاب الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وقد أثرى المكتبة اللغوية والبلاغية بـ33 كتابا، طبع خلالها طبعات متعددة.
ويبحث كتاب دلائل الإعجاز عن موطن المزية التي بها كان كلام الله -عز وجل- يفضل كلام المخلوقين، وعن الشيء الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، حتى أعجز الخَلْقَ قاطبة.

الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

اجتماع نائب محافظ

قريبًا .. افتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

مستشفى ارشيفيه

نجاح فريق الأسنان بمستشفى دمياط العام في إزالة أسنان زائدة لطفل

جانب من الحدث

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد.. حملات مكثفة على محال اللحوم والدواجن والأسماك بالوادي الجديد

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد