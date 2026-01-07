رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام للعام 2026م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان.

يأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وكانت أعلنت أمانة الجائزة قبل قليل أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2026م، واختارت فضيلة الدكتور محمد محمد أبو موسى؛ لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث قام العلامة أبو موسى بتأليف أكثر من 30 كتابًا، كما قام فضيلته بعقد أكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف تضمنت تبسيط كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

يذكر أن العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد، انتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر في 252 مجلسًا وذلك بعد 9 سنوات من الشرح، حيث لم يمنعه عن الدرس شاغل بل يمنعه الدرسُ عن كل شاغل.



وجاءت تفاصيل الكتاب كالتالي:

-اسم الكتاب: دلائل الإعجاز

-اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ.

-اسم الشارح: الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- تاريخ أول مجلس في شرح الكتاب: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.

- تاريخ آخر مجلس في شرح الكتاب: الأحد 28 ديسمبر 2025.

- عدد المجالس: 252 مجلسًا

وشارح الكتاب الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وقد أثرى المكتبة اللغوية والبلاغية بـ33 كتابا، طبع خلالها طبعات متعددة.

ويبحث كتاب دلائل الإعجاز عن موطن المزية التي بها كان كلام الله -عز وجل- يفضل كلام المخلوقين، وعن الشيء الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، حتى أعجز الخَلْقَ قاطبة.