جامعة عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" أسباب غياب الطلاب بأول يوم دراسي

شهدت جامعة عين شمس في أول أيام بدء الفصل الدراسي الثاني، اليوم، إقبالا ضعيفا من الطلاب، وسط تأمين جيد على البوابات الرئيسية والأسوار وتشديد التفتيش والتأكد من هوية الطلاب.

وتسود حالة من سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد اليوم، أدت إلى الهدوء التام داخل الحرم الجامعي وإقبال ضعيف من قبل الطلاب في بداية ساعات اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الدكتورة أماني سليمان، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" عدم تواجد الطلاب في الجامعة اليوم، هو ان معظم كليات جامعة عين شمس اجازة يوم السبت.

وأضافت وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، ان انتظام الدراسة بكلية العلوم من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 لانها كلية عملية تعمل جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التى نتعرض لها، مشيرًة إلى أن الكلية استقبلت طلابها اليوم لتعريفهم بالأنشطة المختلفة.

ولفتت وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، إلى أن بعض الكليات تتخذ أول أسبوع فى الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 اونلاين وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وأوضحت الدكتورة أماني سليمان، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وجاري أعمال تسجيل المقررات للطلاب.

وأشارت الدكتورة أماني سليمان، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الثانى ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.