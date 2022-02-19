المشرف على سلة الاتحاد السكندري: سيد البلد سينافس على كل البطولات

أكد أحمد عبد المجيد المشرف العام على كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، أن الفريق سينافس على كافة البطولات في هذا الموسم، واعدا جمهور سيد البلد بتحقيق إنجازات حقيقية خلال الموسم الجاري.

وشدد عبد المجيد على أن سلة سيد البلد قدمت نتائج رائعة خلال الفترة الماضية، وحققت العديد من البطولات التي تليق بتاريخ زعيم الثغر في تلك اللعبة تحت القيادة الفنية للمدير الفني أحمد مرعي.

ويبذل أحمد عبد المجيد مجهودات كبيرة في الفترة الحالية من أجل الارتقاء بهذه اللعبة ، تمهيدا للمنافسة على بطولات أكثر خلال قادم الفترات، حيث يضع نصب عينيه جمهور زعيم الثغر الحالم بالكثير من الإنجازات.

سلة الاتحاد حققت العديد من الإنجازات في وجود عبد المجيد مشرف عام وأحمد مرعي مدير فني، حيث فاز في عام ٢٠١٩ بخمس بطولات هي البطولة العربية ودوري المرتبط وبطولة مصر الدولية ودوري السوبر المصري وكأس مصر.

وفي عام ٢٠٢٠ فاز الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري وكأس مصر، وفي العام الماضي ٢٠٢١ توج سيد البلد بكأس السوبر المصري