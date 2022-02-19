سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يبهر متابعيه بالعزف على الساكسفون.. فيديو

أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، عن حبه واحترامه للمصريين، قائلا: "أعرب عن حبي واحترامي لجميع أصدقائي المصريين الذين اعتنوا بي منذ وصولي إلى هذا البلد الجميل والمدهش".

وأضاف ووك، عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أفكر في الأمس، عندما أتيت إلى مصر لأول مرة، وأنا لا أعرف ماذا أفعل على الإطلاق".

وعزف سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة مقطوعة موسيقية، على آلة الساكسفون لاقت استحسان رودا مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلن سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، أنه قرر تعيين نفسه كسفير فخري للثقافة المصرية في كوريا؛ وذلك بعد مشاهدة حدث حفل افتتاح طريق الكباش بقيادة الرئيس السيسي.

وقال جين، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر، وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين كوريا ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين الناس".