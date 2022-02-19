النيابة تصرح بدفن طفلتين غرقتا في مياه ترعة قرية نشيل بالغربية

قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثتي طفلتين، كانتا في الصف الرابع الابتدائي، واللتان توفيتا إثر سقوطهما في إحدى الترع بالقرية فجأة، ولم يشاهدهما أحد من الأهالي، فلقيتا مصرعهما غرقا داخل الترعة.

صدر القرار؛ بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلتين غرقا داخل ترعة قرية نشيل بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة والانقاذ النهري إلى محل البلاغ وتبين مصرع الطفلتين "امل. ا" و "نور.ا. ج" 10 سنوات- تلميذتين بالصف الرابع الابتدائي- غرقا، في ترعة قرية نشيل.

وتبين من التحريات أن الطفلتين جيران، وأثناء لهوهما مع عدد من أطفال القرية، انزلقت قدمهما وسقطا في ترعة القرية، وغرقتا؛ لعدم اجادتهما السباحة.

وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي تحت تصرف النيابة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات، أنه وبسؤال أسرتي الضحيتين والجيران؛ أكدتا سقوط الطفلتين فجأة في المياه، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

ورود تقرير الطبيب الشرعي ومعاينة مفتش الصحة، التي أكدت ان الوفاة بسبب الغرق؛ فأصدرت النيابة قرارها المتقدم، وتم تسليم الجثتين لأسرتيهما لدفنهما.