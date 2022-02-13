اصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو "عادل م ر ع" 33 عامًا، سائق، ويقيم الخصوص محافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمه بالقدم اليمنى، و"سعيده ش ع ا إ" 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم أرمنت محافظة الأقصر مصابة بجرح بالجبهة، و"رهبه ش ع ا" 38 عاما، ربة منزل، وتقيم الخصوص محافظة القليوبية، مصابة باشتباه كسر في اليد اليسرى، وتم نقلهم الى مستشفى سوهاج العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.