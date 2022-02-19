عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

جمال فؤاد
جمال فؤاد

توفى الفنان الشاب جمال فؤاد، حيث تم دفنه في مدافن الأسرة بمحافظة البحيرة.


وأعلنت المطربة أمينة خبر الوفاة حيث نشرت صورة جمال فؤاد عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وعلقت عليها: جمال فؤاد توفاه الله وهو دلوقتي حالًا بيدفن في البحيرة أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت".

 

 وأضافت :"هو طيب.. وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ".

 

واختتمت :"  إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا جمال.. الله يرحمك.. فضلًا وليس أمر ادعوله فهو الآن يسأل".

أعمال جمال فؤاد :

تعاون جمال فؤاد خلال السنوات الماضية مع شركة مزيكا، وطرح العديد من الأغاني على طريقة السينجل، منهما: أغنية ابحث عن ذاتي، وبطلنا اللي يعطلنا وبعدت عنك وارفعي رأسك وسيدة النساء ومش قادر ومملكة الحب.

ولعب مؤخرًا بطولة أول فيلم سينمائي له بعنوان الشرابية، مع العديد من الفنانين منهم الفنانة أمينة وعلاء مرسي وراندا البحيري وحسن عبد الفتاح ولطفي لبيب ومنير مكرم وسليمان عيد وحسن عيد، والفيلم قصة علاء مرسي، وإخراج معوض إسماعيل، مونتاج محمود مهدي، وسيناريو وحوار محمود السنطي، وميكساج علي السيد.

جمال فؤاد الفنان الشاب جمال فؤاد المطربة أمينة فيس بوك وفاة جمال فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد.. فيديو

ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

موضوعات متعلقة

بسبب فيلم .. يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان المقبل

آسر ياسين عن "عروس الإسماعيلية": "الراجل الغلط بيجر مرته وراه زي البهيمة"

أحمد فلوكس يرد على تصريحات والده وإتهامه بالتجاهل بمكالمة هاتفية

حميد الشاعري يشيد بتجربة "الدوم": أصوات مصرية 100% والمشاركون من كافة ‏المحافظات وهذه نصيحتي للمتسابقين

بعد عام من رحيله ... وفاة والدة المخرج حاتم علي

أحمد العنزي يستعد لطرح أغنية جديدة ديو مع نجم عربي

انطلاق الحلقة الثانية من الدوم.. بوابة النجوم

ورم في المخ.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية بعد دخوله العناية المركزة

ترشيحاتنا

اعتقاد خاطئ .. دراسة تكشف أن الفيتامينات لا تقلل وفيات كورونا

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

أسباب التعادل بين الزمالك و ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.. تحليل

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام 1-1 في الشوط الأول

17 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب

عمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب أبطال فيلم عالمي مع "ممثلة الأوسكار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ