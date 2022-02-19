وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

توفى الفنان الشاب جمال فؤاد، حيث تم دفنه في مدافن الأسرة بمحافظة البحيرة.



وأعلنت المطربة أمينة خبر الوفاة حيث نشرت صورة جمال فؤاد عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وعلقت عليها: جمال فؤاد توفاه الله وهو دلوقتي حالًا بيدفن في البحيرة أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت".

وأضافت :"هو طيب.. وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ".

واختتمت :" إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا جمال.. الله يرحمك.. فضلًا وليس أمر ادعوله فهو الآن يسأل".

أعمال جمال فؤاد :

تعاون جمال فؤاد خلال السنوات الماضية مع شركة مزيكا، وطرح العديد من الأغاني على طريقة السينجل، منهما: أغنية ابحث عن ذاتي، وبطلنا اللي يعطلنا وبعدت عنك وارفعي رأسك وسيدة النساء ومش قادر ومملكة الحب.

ولعب مؤخرًا بطولة أول فيلم سينمائي له بعنوان الشرابية، مع العديد من الفنانين منهم الفنانة أمينة وعلاء مرسي وراندا البحيري وحسن عبد الفتاح ولطفي لبيب ومنير مكرم وسليمان عيد وحسن عيد، والفيلم قصة علاء مرسي، وإخراج معوض إسماعيل، مونتاج محمود مهدي، وسيناريو وحوار محمود السنطي، وميكساج علي السيد.