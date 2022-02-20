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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

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إدارة الاستشهادات المرجعية بسهولة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

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جامعة حلوان تستقبل اليوم طلاب المدن الجامعية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

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١٩ مارس.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم ملتقى التوظيف السنوى لعام ٢٠٢٢ للخريجين

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء


جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، عن فتح المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات اليوم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022، وذلك في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


هذا وقد أكد الدكتور ممدوح مهدى على انتهاء جميع عمليات التعقيم والتطهير والنظافة، بجميع مباني المدن الجامعية استعداد لاستقبال طلاب الجامعة، موضحا أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية، مشيرا إلي أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة وسلامة الطلاب في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف حرصًا على أبنائنا الطلاب.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان

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