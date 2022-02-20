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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس : إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول .. الأربعاء المقبل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

وأوضح ا.د خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس.

ووجه د. خالد قدرى الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى أسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

 الجدير بالذكر ان الكلية قد أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.  

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وأهابت إدارة الكلية بأبنئها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية سرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.

 

كلية التجارة بجامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس ن نتائج الفصل الدراسي الأول اعلان نتائج الفصل الدراسى الأول

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