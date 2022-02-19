انطلاق ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية ببنات عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية والتغذية ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة هبه بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك يوم الأثنين الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢ .

وتتضمن الورشة فعاليات متعددة منها تقديم خدمة قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم BMI إلى جانب تقديم نصائح غذائية للحصول على وزن مثالي و تقديم نصائح غذائية للحالات المرضية.

وفي إطار الترويج للمقاصد السياحة المصرية المتنوعة، وتعريف الطلبة الوافدين بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها، نظمت إدارة الوافدين بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس رحلة للمتحف القومي للحضارة ومجمع الأديان، يوم الأربعاء ١٦ فبراير

وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و أ.د شهيره سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و أ.د شيريوت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وقد أعرب الطلبه الوافدين عن سعادتهم البالغة، للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والعالم حيث يقدم نظرة شاملة علي الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا الحاضر، ويعتبر مركزاً تعليمياً وبحثياً مهماً للباحثين المصريين والأجانب.

من جانبها، أكدت أ.د شيرويت الأحمدي، أن الجامعة حرصت على زيارة طلابها للمتحف لتعريفهم بأحد أكبر إنجازات الدولة المصرية، بهدف ترسيخ الاعتزاز والانتماء لحضارتنا العريقة التي شهد لها العالم.

و إن الزيارة كشفت عن شغف الطلاب بالحضارة المصرية العريقة خلال جولاتهم بأروقة المتحف المتعددة وقاعة المومياوات التي أستقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كما زار الطلبة الوافدين ،مجمع الأديان الأثرى الذى يقع بمنطقة مصر القديمة بالقرب من حصن بابليون الأثري، ويضم جامع عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، ومعبد بن عذرا اليهودي، وعدداً من الكنائس الأخرى من بينها: كنيسة ومغارة مارى جرجس، وكنيسة العذراء مريم والمغارة المقدسة والبئر المقدس، ودير الراهبات البنات، وكنيسة القديسة بربارة.