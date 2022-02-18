عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق جامعة عين شمس: تسجيل جميع المحاضرات ووضعها على المنصة التعليمية للكلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن لقاء مفتوح بين عميد الكلية والوكلاء والطلاب وذلك يوم الأحد 27 فبراير 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمدرج الاحتفالات بالكلية .

 

وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سوف يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعبتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و ( ب ) ، وبحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم يوميا تسجيل جميع المحاضرات، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية ، موضحة أن كل أستاذ سيتولى شرح مقرره للمجموعتين تباعاً دون تكرار ، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس ، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج .

txt

إعلان نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية بصيدلة عين شمس

txt

جامعة عين شمس عن معرض إكسبو: فرصة للانفتاح على العالم وتوسيع المدارك

txt

رحلة للمتحف القومي للحضارة ومجمع الأديان للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

وينطلق غدا السبت 19 فبراير، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات أثناء انتظام الدراسة.

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس عميد الكلية عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هنستغرب لو يتهور عليكي ويقتلك..أول تعليق من القومي للمرأة على واقعة عروس الإسماعيلية

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. زوج يعتدي على زوجته الحامل بالمقشة

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

ترشيحاتنا

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟ دار الإفتاء تجيب

تغريدة شديدة اللهجة من الصدر : كفاكم تهديدًا.. لا شرقية ولا غربية

30 دقيقة بين الأهلي والهلال.. تعادل سلبي ومحاولات من الفريقين للتسجيل

بعد خماسية الشباب.. سر تجاوز الهلال السعودي "نكسة" مونديال الأندية

وداعا جلال دويدار.. الجماعة الصحفية تنعى الراحل: كان نموذجا للصحفي المهني

24 ساعة.. الكاف يوافق على تعديل موعد مباراة العودة بين مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

أبرحها ضربا وأكلا الحمام.. كواليس واقعة عروس الإسماعيلية

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

اﻟﻤﺰﻳﺪ