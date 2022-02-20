اليوم.. آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

حذرت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مستهلكي الغاز الطبيعي المنزلي من عدم تسجيل قراءة عداد الغاز قبل نهاية اليوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري.

وأكدت الشركة أنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز للشهر، فإن ذلك سيؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي.

وأضافت الشركة طرق جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:

1- الموقع الرسمي للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg

2- ابلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

3- تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة

4- ابلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الأنترنت

5- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

6- يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧.

7- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم ١١٢٢

8- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

9- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

10- يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

11- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

12- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة الذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.

13- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

14- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور و اب ستور.

خطوات تسجيل حساب بتطبيق بتروميتر

ويسعى هذا التطبيق لفتح قنوات اتصال جديدة بين شركة بتروتريد وعملائها من خلال تبادل الرسائل والإخطارات، والتطبيق متاح على جوجل بلاي ستور وعلى منصة أبل ستور.

شددت شركة توصيل الغاز الطبيعي "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على أهمية وجود مدخة وهواية بجوار سخان الغاز داخل الشقق السكنية أو الإستخدامات التجارية، منوهة أن خلاف ذلك هو سبب الكثير من حالات الإختناق والوفاة داخل حيز وجود السخان سواء حمام أو مطبخ.

تسريب الغاز

اشتراطات تركيب السخان المنزلي، عديدة، وجميعها في غاية الاهمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث التخلي عنها يعني عواقف وخيمة وكوارث قد تصل إلى فقدان الحياة لاقدر الله.

اشتراطات تركيب السخان

أول المواصفات اللازمة هو تركيب هواية ومدخنة، من المكان المركب به السخان، حتى يتم دخول تيار هواء للحيز المتواجد به السخان، وهو المصدر الوحيد لتجديد الهواء، وعدم تحول ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إشتعال النيران "شعلة الشخان" إلى أول أكسيد الكريون، وهو غاز سام.

خطورة عدم تركيب مدخنة للسخان

حال عدم تركيب المدخنة يتحول الغاز كما سبق وذكرنا إلى أول أكسيد الكربون، وهو غاز ليس له رائحة ولكنه يؤدي للوفاة دون شعور المستخدم، الأمر الذي يشكل خطورة قصوى على المتواجد داخل حيز وجود السخان، حيث يملأ الغاز محل الأكسجين المتواجد بالحيز ويسبب إحتناق.