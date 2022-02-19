عندنا أفضل طيارين.. الكابتن وليد مراد: "أي زميل في مصر للطيران كان هيعمل اللي عملته"

قال الكابتن وليد مراد طيار بشركة مصر للطيران، إنه نجح في الهبوط بمهارة في مطار هيثرو أثناء العاصفة يونيس، قائلا: «اي طيار في مصر للطيران كان هيعمل اللي عملته».

وأضاف «وليد مراد» خلال مداخلة على قناة «اكسترا نيوز» أن طياري مصر للطيران على خبرة عالية وكفاءة، وهذا ما يميزهم عن الغير، موضحا أنه كان على أكمل الاستعداد والتحضير بكل ما يخص الرحلة.

وأوضح «وليد مراد» أن سمعة مصر للطيران والطيارين المصريين الكل يشهد بالكفاءة والإمكانيات، مؤكدا أن كل طياري مصر للطيران متمزين وبارعين .

وتابع الكابتن وليد مراد طيار بشركة مصر للطيران: «لدينا مركز معلومات متكامل، ونعتبر اي رحلة هي مهمة، وفي حالة اي مشكلة يتم التوجه إلى المطار البديل في حالة فشل الهبوط، وهذه الإجراءات الطبيعية».

إحنا المصريين وعندنا أفضل طيارين

وأكمل الكابتن وليد مراد: «إحنا المصريين وعندنا أفضل طيارين وبشعر بالفخر والثقة لما بركب طيارات شركة مصر للطيران، وبحس بالامان عندما يقود الطائرة كابتن من مصر للطيران».



والجدير بالذكر أنه إنتشر فيديو الطيار المصرى الذى عرفته بأنه الطيار وليد مراد، والذى يظهر مدى كفاءته فى الهبوط وسط العاصفة، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ونال إشادة كبيرة من المتابعين.