السعودية وألمانيا تبحثان ملف إيران النووي

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك السبت، البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين التقيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وناقش الجانبان كذلك العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

سمو #وزير_الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، ويستعرضان العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، لاسيماً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.https://t.co/PDDrK7iiNk#واس_عام pic.twitter.com/32qC8RUR2E — واس العام (@SPAregions) February 19, 2022

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

التقى الوزير السعودي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين السعودية وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية السعودية إن بلاده تتطلع إلى الجولة الخامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم تحقيق تقدم بالجولات السابقة.

وتابع بن فرحان على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن: "سنواصل جهودنا مع المجتمع الدولي لإقناع الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار".

وأضاف نأمل أن تكون لدى إيران رغبة جادة في إيجاد سبيل للحل"، مؤكدا أن الحوثيين رفضوا كل عروض وقف إطلاق النار رغم مقترحاتنا للحل السياسي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه "يجب أن يكون الاتفاق النووي مع إيران "نقطة بداية" وليس "نقطة نهاية".