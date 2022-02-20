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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائمة مهندسون فى حب مصر تستعرض انجازاتها وطموحاتها المستقبلية خلال مؤتمر بنقابة مهندسين قنا

قائمة مهندسون فى
قائمة مهندسون فى حب مصر

استعرضت قائمة " مهندسون فى حب مصر"  انجازاتها خلال الفترة الماضية والتى بدأت فى 2018 وحتى نهاية الدورة الحالية، وطموحاتها المستقبلية خلال الفترة القادمة والتى تهدف إلى زيادة موارد النقابة و إقرار تعديلات قانون نقابة المهندسين المعروض على مجلس النواب، إضافة إلى دعم المهندسين الجدد و رعاية الخريجين.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد مساء اليوم السبت، بنقابة مهندسين قنا، بحضور المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، و المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة، و المهندس أحمد حشيش ، أمين الصندوق المساعد، ومرشحى النقابة على مستوى الجمهورية، و لفيف من مهندسى قنا.

 

 

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قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين ، تمكنا خلال فترة تولينا المسئولية التى بدأت فى 2018 من تحقيق طفرة فى خدمات النقابة ونسعى إلى تحقيق المزيد ، إن كان لنا نصيب فى الاستمرار، أو يستكمل المسيرة آخرين، و خلال هذه الفترة لم يتقاضى أى من أعضاء النقابة أى أموال نظير ما يقدمونه للنقابة، فكل المستحقات يتم التبرع بها لصندوق المعاشات بالنقابة، ولا نبغى إلا الأجر من الله، و هدفنا استكمال دورنا فى إعادة النقابة لمساندة الدولة حتى ترجع وتكون موجودة فى تخصص الاستشارى للدولة كدور رئيس لنقابة عريقة لها تاريخها، و لأجل ذلك وضعنا منظومة تقييم للمكاتب الاستشارية الموجودة وأصبحنا نقوم بدورنا كاستشارى للدولة فى الفترة الأخيرة.


و تابع نقيب مهندسى مصر، النقابة شاركت فى وضع القوانين ذات الصلة كالبناء والتصالح، بتكليف من الدولة، و أدت دورها كما يجب، كما نجحنا  فى استعادة موقعنا كاستشارى أول للدولة، و تمكنا من تحقيق فائض ميزانية للنقابة يقارب المليار جنيه وهو ما لم يتحقق من قبل، كما أن تعديلات قانون النقابة المطروح حالياً للنقاش بمجلس النواب بعد إقراره ، سوف يساهم فى زيادة كبيرة لموارد النقابة، بجانب ما يبذل لتحسين الخدمات النقابية للمهندسين بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات.

 

و أضاف ضاحى، بأن النقابة العامة كان ومازال لها دور مميز فى ملف الإسكان ، ففى محافظة قنا التى نفخر بوجودنا بها ، تم توفير ٣٠٠ وحدة سكنية للمهندسين بنقابة قنا ، بجانب تخصيص قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة لإنشاء نادى للمهندسين على مساحة كبيرة، بجانب ما تحقق فى المدن الأخرى لمهندسين مصر و أسرهم، كما نسعى دائماً لوضع لائحة مزاولة المهنة لأنها من أخطر ما يواجه نقابة المهندسين ، لتعلق هذا الأمر بالضوابط الأخلاقية للنقابة ، وهو ما يتطلب منا جهد وتعاون فى هذا الملف حتى نواجه أى خروج عن الضوابط.

 

و أشار نقيب المهندسين ، إلى أن أرض مستشفى المهندسين التى دار حولها الكثير من الشائعات والأكاذيب ، حصل عليها المجلس السابق فى 2015 و حصل على تبرعات ليست بالكثيرة مقابل ما يحتاجه إنشاء المستشفى، واتضح بعد ذلك أن المستشفى لم يكن له دراسة اقتصادية ، ونسعى بجدية لتحقيق طفرة فى هذا الأمر بما يعود بالنفع على المهندسين.

 

و أوضح ضاحى، بأن النقابة سوف تعمل بقوة خلال الفترة القادمة على تحقيق نتائج ملموسة فى عدد من الملفات المعقدة ، منها ملف التعليم الهندسى لوجود فائض فى أعداد الخريجين، إضافة للمرحلة الجديدة التى سوف تشهد استكمال التحول الرقمى، بما فيها الرحلات التى سوف يكون الحجز فيها اليكترونيا ، لإتاحة الفرصة أمام جميع الزملاء بكافة المحافظات للحصول على خدمات النقابة.

 

و قال اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة ، جميع النقابات الفرعية تم دعمها من النقابة العامة، فلا يوجد طلب تم رفعه من النقابات الفرعية إلا وتم تنفيذه، بدون شعارات أو أكاذيب، فكلها حقائق على أرض الواقع، النقابة بذلت مجهودات لإعادة تصحيح مسار النقابة ،مضيفاً جزء من الانجازات تحقق فى نادى القاهرة الجديدة، الذى تم سحب أرضه وتم استعادتها مرة أخرى من خلال النقابة، وحالياً يجرى العمل فيه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستثمارات200 مليون جنيه ، بما يحقق مستوى راقى للمهندس و أسرته.

 

فيما قال المهندس المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، يشرفنا أن نتواجد بين زملائنا و أبنائنا المهندسين بمحافظة قنا ، وهذا الحضور الجميل ، خلال 4 سنوات تمكنت النقابة من مضاعفة وهو ما كان له الاثر الايجابى على مهندسى مصر جميعاً، فقد نظمنا مصروفات النقابة، و دعمنا الأنشطة الخاصة بالتدريب والرعاية الصحية ، و ما يتعلق بمزاولة المهنة ، والاسكان ، إضافة إلى دعم النقابات الفرعية لتطوير مقراتها.

 

و أضاف المهندس محمود أبوزيد، نقيب مهندسى قنا، إن جهود المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، كثيرة ولا يمكن لأحد إنكارها، ففى محافظتنا قنا، كان لنا الداعم والسند فى الكثير من القضايا، فقد ساندنا ودعمنا فى توفير وحدات سكنية لمهندسين قنا، و كان سبباً فى الحصول على قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة ، لاستثمارها فى لبناء نادى، ودائماً يقف معنا كسد منيع فى مواجهة أى عقبات أو مشاكل تعترضنا.

 

و أشار المهندس عبدالرحيم خطاب، مرشح شعبة كهرباء تحت السن بقائمة مهندسون فى حب مصر، إلى أن النقابة شهدت انجازات كثيرة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، ما ساهم فى إعادة الدور الريادى لنقابة المهندسين، لافتاً إلى أن القائمة تعد باستكمال هذا الدور من الاهتمام بالشباب و التدريب و الرعاية الصحية و التحول الرقمى وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، طبقاً لتوجه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

قائمة مهندسون فى حب مصر
قائمة مهندسون فى حب مصر
قائمة مهندسون فى حب مصر
قائمة مهندسون فى حب مصر

 

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