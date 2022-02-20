نقيب المهندسين: حققنا فائض مليار جنيه هذا العام.. واستعدنا دورنا كاستشاري أول للدولة

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن هدفنا استكمال دورنا فى إعادة النقابة لمساندة الدولة حتى ترجع، وتكون موجودة فى تخصص الاستشارى للدولة كدور رئيس لنقابة عريقة لها تاريخها، ولأجل ذلك وضعنا منظومة تقييم للمكاتب الاستشارية الموجودة، وأصبحنا نقوم بدورنا كاستشارى للدولة فى الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر انتخابي لقائمة " مهندسون فى حب مصر»، بنقابة مهندسين قنا ، بحضور المهندس حسن عبدالعليم، الامين العام لنقابة المهندسين، المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة، و المهندس احمد حشيش ، أمين الصندوق المساعد.

وأضاف ضاحى ، أن النقابة شاركت فى وضع القوانين ذات الصلة كالبناء والتصالح، بتكليف من الدولة، و أدت دورها كما يجب ، كما نجحنا فى استعادة موقعنا كاستشارى أول للدولة، لافتاً إلى أن المجلس السابق حصل على أرض المستشفى فى 2015، وجمعوا تبرعات للإنشاء، وعندما تولينا المسئولية اتضح أن المستشفى ليس له دراسة اقتصادية ولا يجوز الحصول على تبرعات والذى كان مبلغ ضئيلة من تكلفة المستشفى.

و تابع ضاحى، حققنا هذا العام فائض ميزانية للنقابة يقارب المليار جنيه وهو ما لم يتحقق من قبل، كما أن تعديلات قانون النقابة المطروح حالياً للنقاش بمجلس النواب بعد إقراره ، سوف يساهم فى زيادة كبيرة لموارد النقابة، بجانب ما يبذل لتحسين الخدمات النقابية للمهندسين بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات.

وأشار ضاحى، إلى أن النقابة العامة كان لها دور مميز فى ملف الإسكان ، ففى محافظة قنا التى نفخر بوجودنا بها ، تم توفير ٣٠٠ وحدة سكنية للمهندسين بنقابة قنا ، بجانب تخصيص قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة لإنشاء نادى للمهندسين على مساحة كبيرة.

وأكد ضاحى ، أن لائحة مزاولة المهنة من أخطر ما يواجه نقابة المهندسين ، لتعلق هذا الأمر بالضوابط الأخلاقية للنقابة ، وهو ما يتطلب منا جهد وتعاون فى هذا الملف حتى نواجه أى خروج عن الضوابط.

وقال المهندس عبدالرحيم خطاب، مرشح شعبة كهرباء تحت السن بقائمة مهندسون فى حب مصر، إن النقابة شهدت انجازات كثيرة خلال الفترة الاخيرة تحت قيادة النقيب المهندس هانى ضاحى، ما ساهم فى إعادة الدور الزيادى و البارز لنقابة المهندسين، و تعد القائمة باستكمال هذا الدور من الاهتمام بالشباب و التدريب و الرعاية الصحية و التحول الرقمى وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، طبقاً لتوجه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





نقيب مهندسين مصر

نقيب مهندسين مصر

نقيب مهندسين مصر

نقيب مهندسين مصر

نقيب مهندسين مصر