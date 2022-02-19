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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة وترميم 18 منشأة آيلة للسقوط في قنا

لجنة المنشآت الآيلة
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا اليوم، ١٨ منشأة آيلة للسقوط بنجع السائح في البياضية التابعة لمجلس قروي الجبلاو، حيث أصدرت ١٥ قرار إزالة للمنشآة شديدة الخطورة.

 


كما أصدرت الوحدة المحلية، ٣ قرارات ترميم للمنشآة الأقل خطورة، واتخذت الإجراءات القانونية وفقاً للقانون حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادى وقوع أى حوادث.

 

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن اللجنة مكونة من المهندس حسن محفوظ استشاري اللجنة، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والدكتور حمدان عكاشة معيد بكلية الهندسة بقنا، وهاشم عبدالوهاب سكرتير اللجنة.

 

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وتابع رئيس المدينة، بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في تواصل مستمر وبشكل دوري بمعاينة وحصر المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة قنا وتوابعها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخلاء كافة المنشآت الخطرة و إزالتها حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادى وقوع أى انهيارات.

 

يذكر أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت 509 قرار إزالة للمنشآت الآيلة للسقوط بعام 2021 بمركز ومدينة قنا، كما أصدرت 180 قرار من بداية 2022، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين و تفادى وقوع أى انهيارات.

 

 

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 
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