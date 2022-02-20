إقامة الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة بباريس| تفاصيل

قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس بشهر مايو القادم بعيد ميلاد السيدة فاتن حمامة

وسيتم عرض أفلام المسابقة و أفلام بالبانوراما بإحدي سينمات باريس.

كما قررت ان يكون العرض بباريس مختلف عن لندن حيث لاول مر سيقام احتفالية باسم " الإله حتحور ".

إحتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى : يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائيه الاستعراضيه الهامه خاصه بالعالم العربي و يقوم بتقديم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصه المصري و العربي رمزا بأن الإبداع الفني مازال مستمرا و أن الماضي يسلم الحاضر.

