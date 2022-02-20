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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقامة الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة بباريس| تفاصيل

مهرجان فاتن حمامة
مهرجان فاتن حمامة

قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس بشهر مايو القادم بعيد ميلاد السيدة فاتن حمامة 

وسيتم عرض أفلام المسابقة و أفلام بالبانوراما بإحدي سينمات باريس.

كما قررت ان يكون العرض بباريس مختلف عن لندن حيث لاول مر سيقام احتفالية باسم " الإله حتحور ".

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إحتفالية  الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى : يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائيه الاستعراضيه  الهامه خاصه بالعالم العربي و يقوم بتقديم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصه المصري و العربي رمزا بأن الإبداع الفني مازال مستمرا و أن الماضي يسلم الحاضر.
 

عمر الشريف فاتن حمامة مهرجان فاتن حمامة ماجي أنور مهرجان فاتن حمامة السينمائي

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