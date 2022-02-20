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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: الشتاء المصري تغير والطقس ده مش بتاعنا

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، حول الطقس والمناخ في مصر، قائلاً: "الطقس ده مش بتاعنا والمناخ عندنا اتغير .. والرياح ديه مش بتاعتنا .. ده لا يمكن يكون الشتاء المصري اللي متعودين عليه".

وأضاف عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "احنا كنا موجودين وعيشنا في الشتاء المصري قبل كده لمدة 20 سنة .. وطبعاً المناخ دلوقتي متغير".

وتابع الإعلامي: "اللي بيحدث في العالم واضح .. واللي بيحدث عندنا في مصر واضح .. وكله بيأكد إن المناخ عندنا في مصر اتغير .. ويجب أن نبدأ في التعامل معه".

واستطرد عمرو أديب قائلاً: "لازم نتواصل مع علماء وخبراء، ونسأل ونعرف ايه اللي حصل .. وهل السنين اللي جاية هتكون زي السنادي ولا لأ .. سواء أمطار غزيرة أو برد شديد، أو تغير في المناخ، أو رياح قوية".

وأردف الإعلامي: "هذا الأمر لم يكن موجود من قبل .. الشتاء كان بسيط وكان عبارة عن يومين تلاتة مطر خفيف .. لكن اللي بيحصل حالياً ده بيقول إن الشتاء اتغير وأنا بدعوا العلماء إنهم يشوفوا ايه اللي حصل".

عمرو أديب الطقس برنامج الحكاية ام بي سي مصر الشتاء المصري

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