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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن ابنه المفقود

صدى البلد

أرسل القارئ أيمن عبد العزيز  يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المفقود.

وقال في استغاثته «ابني احمد ايمن عبدالعزيز العشري متغيب منذ يومين وتم رؤيته  في موقف بلبيس على البحر وموقف الاردنيه في العاشر من رمضان، وهو لابس نفس البنطلون الا في الصوره وجاكت ترينج لونه جملي.

 

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار شكاوى المواطنين من ضعف شبكات الاتصالات


وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابنه قبل حدوث مكروه له للتواصل على رقم 01100594553  


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين اغرب شكاوى تلقي شكاوي المواطنين

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