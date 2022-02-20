قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن ابنه المفقود

أرسل القارئ أيمن عبد العزيز يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المفقود.

وقال في استغاثته «ابني احمد ايمن عبدالعزيز العشري متغيب منذ يومين وتم رؤيته في موقف بلبيس على البحر وموقف الاردنيه في العاشر من رمضان، وهو لابس نفس البنطلون الا في الصوره وجاكت ترينج لونه جملي.



وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابنه قبل حدوث مكروه له للتواصل على رقم 01100594553



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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