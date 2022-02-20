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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 20 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة حول العالم، ولعل يأتي أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والأسباني.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة Premium beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول X إشبيلية – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

ريال بيتيس X ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1              

أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  
فيورنتينا X أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا            

فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرا          

انتر ميلان X ساسولو - الساعة 7 مساء              

أودينيزي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء          

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

بايرن ميونخ X جروتر فيورث – الساعة 4:30 عصرا        

بوروسيا دورتموند X  بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء    

هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء      

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس  X أنجيه – الساعة 2 ظهرا        

رين  X تروا – الساعة 4 عصرا                

ستاد ريمس X ستاد بريست 29   – الساعة 4 عصرا          

لوريان X مونبلييه – الساعة 4 عصرا        

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا                  

بوردو X موناكو – الساعة 6 مساء            

مارسيليا X كليرمون فوت – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
زاناكو X بيراميدز - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوثو دويو X كوتون سبورت - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

الاتحاد X اورلاندو بيراتس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

المصري البورسعيدي X مازيمبي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أسيك ميموزا X  نهضة بركان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الحرس الوطنى X سيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الأهلي طرابلس X الصفاقسي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شبيبة الساورة X رويال ليبوباردس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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