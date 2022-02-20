مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 20 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة حول العالم، ولعل يأتي أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والأسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة Premium beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول X إشبيلية – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا X أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا

فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرا

انتر ميلان X ساسولو - الساعة 7 مساء

أودينيزي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X جروتر فيورث – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء

هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X أنجيه – الساعة 2 ظهرا

رين X تروا – الساعة 4 عصرا

ستاد ريمس X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا

لوريان X مونبلييه – الساعة 4 عصرا

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا

بوردو X موناكو – الساعة 6 مساء

مارسيليا X كليرمون فوت – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

زاناكو X بيراميدز - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوثو دويو X كوتون سبورت - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

الاتحاد X اورلاندو بيراتس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

المصري البورسعيدي X مازيمبي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أسيك ميموزا X نهضة بركان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الحرس الوطنى X سيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الأهلي طرابلس X الصفاقسي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شبيبة الساورة X رويال ليبوباردس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4