مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 20 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة حول العالم، ولعل يأتي أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والأسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة Premium beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول X إشبيلية – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا
فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرا
انتر ميلان X ساسولو - الساعة 7 مساء
أودينيزي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X جروتر فيورث – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 6:30 مساء
هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X أنجيه – الساعة 2 ظهرا
رين X تروا – الساعة 4 عصرا
ستاد ريمس X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا
لوريان X مونبلييه – الساعة 4 عصرا
سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا
بوردو X موناكو – الساعة 6 مساء
مارسيليا X كليرمون فوت – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
زاناكو X بيراميدز - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أوثو دويو X كوتون سبورت - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
الاتحاد X اورلاندو بيراتس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
المصري البورسعيدي X مازيمبي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أسيك ميموزا X نهضة بركان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
الحرس الوطنى X سيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5
الأهلي طرابلس X الصفاقسي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
شبيبة الساورة X رويال ليبوباردس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4