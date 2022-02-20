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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 139 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

صدى البلد

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ارتفعت لتصل إلى 139 شخصاً بعد عثور فرق الإنقاذ على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس.

وقالت إنه أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ واصلت يوم أمس السبت البحث مع مروحيات وكلاب بوليسية، على الرغم من تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حي ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت.

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وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وتقول السلطات في المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك يتم إجراء عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.

البرازيل فيصانات انهيارات أرضية ضحايا فرق الإنقاذ

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