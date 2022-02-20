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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دي خويه.. دار الكتب تحتفي بشوامخ المحققين

صدى البلد

تحتفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بشوامخ المحققين ممن أفنوا أعمارهم في تحقيق التراث المخطوط وتقديمه للقراء والباحثين ومحبي التراث. وفي سبيل ذلك خصص مركز تحقيق التراث بالهيئة سلسلة من الندوات بعنوان "شوامخ المحققين" بدأت نهاية العام الماضي.

 

ومن المقرر أن تقام الندوة التالية عن المحقق "دي خويه" ويتحدث فيها الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية.


تقام الندوة في تمام الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق ٢/٢٤/ ٢٠٢٢، بقاعة على مبارك للندوات في مقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

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ومن المقرر استمرار سلسلة ندوات شوامخ المحققين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

 

تقام ندوة عن الدكتور عبد الرحمن بدوي، يتحدث فيها الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، والدكتور حسام عبد الظاهر. تقام الندوة في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢.

 

وتقام ندوة عن عبد الفتاح الحلو يتحدث فيها الدكتور عبد الكريم جبل وذلك في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢.

محمد موسى شوامخ المحققين تحقيق التراث المخطوط مبادرة سلامتك تهمنا دار الكتب والوثائق القومية

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