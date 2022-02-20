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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا .. 15 مارس المقبل في دبي

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا فى دبى يوم 15 مارس المقبل وذلك مع المطربة أصيل هميم وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا. 

وكان طرح ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “قررت أسولف” والتى حقق الفنان ماجد المهندس غة اوول أيام طرحها 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته الغنائية «قررت أسولف»، الذي تم طرحه يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “قررت أسولف” لـ ماجد المهندس، من كلمات: الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات: تامر فيضي، إيقاع: سمير القطان، جيتار: أحمد روكت، عود: صادق جعفر، قانون حسن فالح، ناي أحمد خيري، م صوت: وليد النجار، م صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

ميني ألبوم مشتاقلك

من جهة أخرى، طُرحت مؤخرًا أغاني "ميني ألبوم مشتاقلك" لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويتضمن العمل أربع أغانٍ هي: "مشتاقلك" كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان نواف عبد الله، و"منبعد ومنقسى" كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين، و"لو سأل" كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان محمد بو دله، و"يا هلا ويا مرحبا" كلمات رامي العبودي وألحان ميثم علاء الدين.

وحقق الفنان ماجد المهندس، إجمالي مشاهدات عبر “يوتيوب” وصل إلى 18 مليون مشاهدة خلال 8 أيام، وتصدرت أغنية “مشتاقلك” ترتيب الأكثر استماعًا بـ 10 ملايين و100 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية “لو سأل” برصيد 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، ثم أغنية “منبعد ومنقسى” برصيد 2 مليون و500 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية “يا هلا ويا مرحبا” برصيد 2 مليون و400 ألف مشاهدة.

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع أغنية ماجد "مشتاقلك" جراء روعتها، حتى أن المطربة أصالة نصري قامت بغنائها أمام برج إيفل أثناء زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي أثار إعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على "إنستجرام": "الله يا أصالة".

ماجد المهندس أغنية مسكين 

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “مسكين”، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أغنية “مسكين” لـ ماجد المهندس، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

ماجد المهندس بأغنية حرام تروح 

كما حققت أغنية “حرام تروح” للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية “حرام تروح” للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

قررت أسولف| ماجد المهندس يحقق 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته

أعطيني وقتا.. ماجد المهندس ينتظر طرح ميني ألبوم جديد

ماجد المهندس بأغنية لا تترك القلب 

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع “يوتيوب” أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك" باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد على 170 ألف مشاهدة.

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