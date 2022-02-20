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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير عالمي في علاج أورام الأنسجة الرخوة يزور معهد ناصر

صدى البلد

شهد معهد ناصر للبحوث والعلاج زيارة الدكتور اكسيل لوسيان  عميد معهد جوستاف روسيه بفرنسا خبير علاج لورام الأنسجة الرخوة.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التعاون المثمر والمشترك مع المراكز الدولية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام .

 وناقش  الخبير العالمي   عددا من حالات اورام الأنسجة الرخوة معروضة من مركز أورام سوهاج لأخذ قرار علاجي بها
بحضور لجنة علمية مكونة من:
-مدير عام معهد ناصر د. محمود سعيد.
-مدير مركز اورام معهد ناصر  د.بولس اسحق.
-المدير التنفيذي لبرنامج صحة المرأة المبادرة الرئاسية د. احمد مرسي.
- رئيس قسم جراحة الأورام بمعهد ناصر د. جمال عميرة.
-رئيس وحدة العلاج الإشعاعي بمعهد ناصر د. ايهاب خليل .
- رئيس قسم علاج الاورام بجامعة حلوان د. نيرفانا حسين .
حيث تم مناقشة (٤) اربعة حالات أورام لقرار توصية علاجية لها وفي حضور عدد من الأطباء من مركز اورام سوهاج باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والعلاج عن بعد لمراجعة الحالات .

جانب من الزيارة 


الجدير بالذكر ان الهدف الرئيسي من الزيارة  هو تقديم خدمة طبية طبقا للمعايير العالمية للمواطنين  خارج القاهرة في الصعيد .والتعاون المثمر مع المراكز الرائدة في هذه التخصصات لمزيد من التقدم في مجال التدريب العملي لشباب الأطباء لمعرفة آليات اتخاذ القرار والطرق الحديثة للعلاج في هذا المجال.

معهد ناصر اورام سوهاج الأنسجة الرخوة المراة

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