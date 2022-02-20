عمان.. انطلاق فعاليات معرض مسقط للكتاب.. الخميس

تحل محافظة جنوب الشرقية فى عمان ضيفَ شرفٍ على فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ»26» الذي سيُفتتح يوم الخميس المقبل (24 فبراير الجاري)، تحت رعاية ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى الخامس من مارس المقبل.

وبمناسبة هذه المشاركة، قال الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية إن محافظة جنوب الشرقية تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ»26»، ترجمة للاهتمام للسلطان هيثم بن طارق المعظم بالمحافظات، وحرصه على إبراز ما تزخر به من ثراء فني وتنوع ثقافي.

وأضاف أن اختيار محافظة جنوب الشرقية لتكون ضيف شرف المعرض في دورته الـ «26» برعاية ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، يعد تشريفا للمحافظة، وفرصة مواتية للتعريف بمكنوناتها الثقافية، والتراثية، والفنية والتي تمثل رافدا أصيلا للثقافة والأدب والإبداع في وطننا الغالي عمان.

وأشار محافظ جنوب الشرقية إلى أن مشاركة المحافظة في البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب تشتمل على مختلف ضروب الثقافة، والأدب ،والفنون ،وبصورة تجسد التنوع الإبداعي الذي تتسم به محافظة جنوب الشرقية، والتي تشكل في مجموعها لوحة متكاملة من الألق والبهاء والتجانس.

وأكد أن المحافظة تسعى إلى أن تكون مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ (26) متميزة من خلال تقديم حزمة من الفعاليات، والبرامج الثقافية والفنية والتراثية.

ولفت المعولي إلى أن الفعاليات والمعروضات التي ستقدمها المحافظة تجسد جانبا من التطور الذي شهدته المحافظة وولاياتها نتاجا لهذه للرعاية السامية الكريمة من لدي السلطان وما تستشرفه من آفاق مستقبلية واعدة لمواصلة مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة بكافة مجالاتها.

وأبرز أهمية معرض مسقط الدولي للكتاب، والمكانة التي أصبح يتبوأها بين غيره من المعارض الدولية ، وما يحظى به من إقبال من مختلف شرائح المجتمع.