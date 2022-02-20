عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير أمريكي يكشف موقف الناتو من استعادة أوكرانيا لترسانتها النووية

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

قال بيتر كوزنيك، مدير معهد الأبحاث النووية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إن السماح لأوكرانيا باستعادة ترسانتها النووية السابقة ستكون خطوة مجنونة لن تؤيدها أي دولة من حلف الناتو.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال بيتر كوزنيك، إن خطاب زيلينسكي يثير خيبة أمل كبيرة. وأضاف أن زيلينسكي كان يبقى حتى اللحظة الأخيرة "صوتا للهدوء في بحر التحذيرات المثيرة للجدل حول الهجوم الوحشي (لروسيا على أوكرانيا) الصادرة عن واشنطن".

وأشار كوزنيك إلى أن زيلينسكي "كرر من جديد مطالبه الخاصة بانضمام بلاده إلى الناتو، في ظروف الوضع المتوتر للغاية حول أوكرانيا، وبدأ يعلن، وهو الأمر غير المقبول تماما بالنسبة لروسيا، عن التخلي عن مذكرة بودابست لعام 1994، التي تنص على أن أوكرانيا تدمر ترسانتها النووية، فيما تضمن روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا أمنها".

وحذر من أنه لا يمكن التنبؤ كيف سيكون رد روسي على "محاولات أوكرانيا للحصول على الأسلحة النووية".

بريطانيا : روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل

قصف عنيف للجيش الأوكراني علي دونباس.. وهروب 40 ألف لاجئ إلى روسيا

وعبر عن اعتقاده بأن هذه "فكرة ميؤوس منها، وحصول أوكرانيا على أسلحة نووية سيكون جنون، و نظرا لعدم الاستقرار في أوكرانيا سيؤدي ذلك إلى أن العالم سيصبح أكثر خطورة من الآن. لا أستطيع أن أتخيل أن أحدا من أعضاء الناتو على الأقل سيدعم ذلك".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن أوكرانيا قد تتخلى عن تعهدها، بأن تكون دولة غير نووية وأن تتراجع عن القرار الذي اتخذته بالتخلي عن أسلحتها الذرية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا انضمت في عام 1994 إلى معاهدة بودابست وتخلت عن أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية، مما يشير إلى إمكانية التراجع عن هذه الخطوة إذا تعرضت للتهديد من قبل روسيا.

وقال زيلينسكي: “اليوم ليس لدينا أسلحة ولا أمن. لقد فقدنا جزءًا من أراضينا، وهي أكبر بمساحتها من سويسرا وهولندا وبلجيكا. والأهم من ذلك، فقدنا الملايين من مواطنينا”.

وقال أيضًا إن أوكرانيا حاولت بدء مشاورات مع الدول الضامنة لمعاهدة بودابست ثلاث مرات كجزء من محاولة لمراجعة شروطها، دون أي نجاح.

وقال: “اليوم ستفعل أوكرانيا ذلك للمرة الرابعة”، مشددًا على أنه أمر وزير خارجيته ديمتري كوليبا بطلب المشاورات لكنها ستكون المحاولة الأخيرة من جانب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: “إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك قرارات ملموسة بشأن الضمانات الأمنية لدولتنا، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن معاهدة بودابست لا تعمل وأن جميع القرارات الشاملة لعام 1994 قد تم ايقاف العمل بها”.

واشنطن روسيا بريطانيا الولايات المتحدة أوكرانيا فرض عقوبات الجيش الأوكراني الجيش الروسى الغزو الروسي دونباس لوجانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

التعليم تحظر استخدام الكتب الخارجية في المدارس خلال الترم الثاني

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

موضوعات متعلقة

قصف عنيف للجيش الأوكراني علي دونباس.. وهروب 40 ألف لاجئ إلى روسيا

الإمارات.. انطلاق فعاليات مؤتمر «يومكس وسيمتكس 2022» .. اليوم

فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم الخليل وبيت لحم ويعتقل 3 شباب

بريطانيا : روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل

بسبب الفيضانات والثلوج.. الأردن يقرر ترحيل مقيمين إلى مراكز إيواء

الغزو الروسي يقترب.. بايدن يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بسبب أوكرانيا

لتأمين زيارة دينية.. العراق يطلق عملية أمنية في العاصمة بغداد

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

ترشيحاتنا

التعليم تخصّص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن تضحيات رجال الشرطة |فيديو

الوزراء: جهود حكومية كبيرة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية

الحرب العالمية الثالثة ليست خيالا.. إطلاق بوتين صواريخه المرعبة رسالته الخاصة للعالم

جونسون: روسيا تخطط لأكبر حرب وأكثرها دموية منذ عام 1945

بعد مصرع 4 أشخاص.. كاميرات المراقبة تكشف ملابسات حادث تصادم بطريق النصر

مواصفات وأسعار بروتون ساجا في مصر .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضا عبد العال وطاهر أبو زيد.. لماذا استبعد الجنرال الجوهري الثنائي من حساباته وكيف تحدثوا عنه؟

غموض وتشويق.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل سوشيال

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

فيديو

نوّة الشمس الصغرى السبب .. استمرار تساقط الأمطار 3 أيام متواصلة|فيديوجراف

يا الدفع يا الحبس.. توفيق عكاشة يفسر سبب عرض مقتنيات منزله للبيع

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ