عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: داعـش الإرهابي يغطي أزماته الداخلية بالتواجد الإعلامي

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تداوله تنظيم داعـش الإرهابي خلال الأيام الماضية في أبواقه الإعلامية من تحريض لأتباعه بضرورة الحضور القوي على مواقع التواصل، محددًا لهم الأدوار التي ينبغي أن ينفذوها في الأيام القادمة، وذلك من خلال رسم إنفوجراف يحوي مهام الإعلام.

سلاح الرعب

كما نشر التنظيم رسائل سابقة لبعض قادة التنظيم التاريخيين يوضحون فيها أهمية الإعلام مشبهين المنشورات الإعلامية بالقذائف، والتواجد على مواقع التواصل بالنضال على حد وصفهم. جاء ذلك بالتزامن مع نشر التنظيم مقالًا في جريدته الإسبوعية بعنوان "سلاح الرعب"، حث في نهايته على ضرورة استغلال الإعلام في نشر الرعب والخوف بين أعداء التنظيم.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا جزء من استراتيجية التنظيم الإعلامية التي يتبعها في الترويج لنفسه، تبدأ من الأعلى إلى القواعد، بحيث يصدر منظرو التنظيم مقالًا رئيسًا، تتبعه كافة الأبواق بالنشر والترويج والاستشهادات الدالة عليه من أقوال قادة التنظيم التاريخيين. 

كما يؤكد المرصد أن حرص التنظيم القوي على تواجد أفراده في الوقت الراهن على مواقع التواصل يؤكد أن التنظيم يمر بأزمة حالية ربما تسبب فيها مقتل زعيمه في أول فبراير الجاري، فالتنظيم كثيرًا ما يلجأ إلى الإعلام للتغطية على أزماته الداخلية. وهذا ما حدث عقب تحرير "الفلوجة" عام 2016، والتي كانت أول مرحلة في ضعف التنظيم.

وأصدر التنظيم حينها فتوى: "وجوب العودة والتفاعل عبر تويتر فهو بمثابة ميدان النزال مع الأعداء.. أحكموا الحسابات وأكثروا منها وانقلبوا على الكافرين". وبعد تحرير "الباغوز" عام 2019، حث التنظيم أتباعه على الحضور الإعلامي وعدم تصديق ما يقال عن التنظيم في الإعلام المعادي على حد وصفهم، وهو ما يحدث الآن أيضًا.

وشدد المرصد على ضرورة الحضور القوي للعلماء والمثقفين والفنانين... على مواقع التواصل وعدم تركها ساحة فارغة أمام المتطرفين يعبثون بها كما يشاءون، كما يشيد المرصد بما قامت به هيئات الأزهر الشريف في العشر سنوات الأخيرة بتدشين حسابات رسمية على مواقع التواصل للوصول بسهولة إلى كافة أطياف المجتمع.

مرصد الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الازهر الشريف تنظيم داعش الإرهابي استراتيجية التنظيم الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

التعليم تحظر استخدام الكتب الخارجية في المدارس خلال الترم الثاني

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

التعليم تخصّص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن تضحيات رجال الشرطة |فيديو

الوزراء: جهود حكومية كبيرة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية

الحرب العالمية الثالثة ليست خيالا.. إطلاق بوتين صواريخه المرعبة رسالته الخاصة للعالم

جونسون: روسيا تخطط لأكبر حرب وأكثرها دموية منذ عام 1945

بعد مصرع 4 أشخاص.. كاميرات المراقبة تكشف ملابسات حادث تصادم بطريق النصر

مواصفات وأسعار بروتون ساجا في مصر .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضا عبد العال وطاهر أبو زيد.. لماذا استبعد الجنرال الجوهري الثنائي من حساباته وكيف تحدثوا عنه؟

غموض وتشويق.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل سوشيال

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

فيديو

نوّة الشمس الصغرى السبب .. استمرار تساقط الأمطار 3 أيام متواصلة|فيديوجراف

يا الدفع يا الحبس.. توفيق عكاشة يفسر سبب عرض مقتنيات منزله للبيع

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ