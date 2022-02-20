من إمبابة إلى فرنسا.. قصة بنت أسوان التي حققت أرقاما قياسية فى كرة اليد

دوما الملاعب المصرية تعج بالمواهب التي تحتاج إلى فرصة لخوض تجارب احترافية، تمكنها من الانطلاق إلي العالمية فى مختلف الألعاب سواء الجماعية أو نظيرتها الفردية.

رحاب جمعة ، بنت أسوان من مركز ادفو ، قصة مشابهة لرحلة النجم الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وانطلقت رحاب جمعة من جنوب مصر، وتحديدا محافظة أسوان، مركز ادفو لتكتب التاريخ ليس في كرة القدم، ولكن في لعبة أخرى لا تحظى بذات الاهتمام الإعلامي وهي كرة اليد.



ولدت رحاب جمعة في أسوان، ثم انتقلت إلى إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث انطلقت رحلتها مع كرة اليد، وسط ظروف صعبة للغاية.

نشأت رحاب جمعة وسط أسرة بسيطة من أصول أسوانية مكونة من أب وأم و5 أشقاء، 3 من بنات وولدين.

وانتقلت رحاب جمعة مع أسرتها للعيش في القاهرة، ثم بدأت مشوارها الكروي بنادى ناصر، ثم انتقلت إلى مركز شباب الساحل بسبب تجميد النشاط بنادى ناصر.

والتحقت رحاب جمعة كرة اليد بصفوف النادي الأهلي على يد الكابتن محمد عبد الله.

وبدأت رحاب جمعة مشوارها الاحترافي، في نادي لورشي أونيس كأول محترفة مصرية فى دورى اليد الفرنسى.

وجاءت بداية رحاب جمعة ممارسة لعبة كرة اليد في نادي ناصر، الموجود في منطقة الكيت كات ورفض والدها فى بداية مشوارها خوض التجربة إلا أن الدتها ساعدتها فى الخفاء ورافقتها خلال مشاركتها فى البطولات المحلية.

رحاب جمعة حاربت بقوة وتخفت لسنوات من والدها الذي كان يعارض ممارستها للرياضة وبعد انضمامها للنادي الاهلي عرف والدها ومن ثم بدأ في تشجيعها ، حتى نجحت في خطف الأنظار لتبدأ رحلتها ف لعبة كره اليد.

ثم انضمت الى النادي الأهلي ولعبت رحاب جمعة وفي فريق الدرجة الأولى لكرة اليد النسائية بالقلعة الحمراء وهي تبلغ من العمر 13 عاما فقط، وبعدها تم عمل منتخب لكرة اليد النسائية في مصر عام 2010، وسافرت معه إلى بوركينافاسو، وفي مرة أخرى إلى المغرب، وهذه كانت خطوتها الأولى نحو العالمية، التي ساعدتها على الاحتراف وهي مازالت تبلغ من العمر 19 عام فقط في نادي حوا سعيدة الجزائري، وكانت وقتها أصغر محترفة في تاريخ كرة اليد المصرية.

وحصلت رحاب جمعة فيما بعد على دبلومة في الرياضة من الدنمارك، أثناء لعبها في أحد الأندية الموجودة هناك، بمساعدة شقيقها وبعدها تواصل معها.

وخاضت رحاب جمعة تجربة الاحتراف في نادي فينيسيل في الدنمارك لتثبت جدارتها وتتم إعارتها لنادي بونسلو الدنماركي وتمكنت من الحصول على لقب اللاعبة الأكثر تهديفًا في العديد من المباريات.

وانضمت رحاب جمعة إلى نادي ACH الفرنسي وحققت خلال موسم واحد مركز ثاني الهدافين على مستوى البطولة الفرنسية لكرة اليد وحققت رقما قياسيا، حيث سجلت ١٢٢ هدفا في ٢٢ مباراة وأصبحت من أشهر لاعبات كرة اليد في فرنسا ، وهى أصغر محترفة فى تاريخ كرة اليد المصرية.

ثم انتقلت إلى نادي مارسيليا ، ومنها إلى سامبرا الفرنسي ثم إلى نادي سان جينيان، فضلًا عن تدريبها لفريقين تحت 13 و18 عام.